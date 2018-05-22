Dayanışmayı yükseltelim

Ramazan boyunca her akşam farklı mahallede binlerce kişilik iftar sofraları kuran Konak Belediyesi'nin 26 Ağustos Mahallesi'nde düzenlediği iftar yemeğine mahalle sakinleri yoğun katılım gösterdi. İftarda konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, hem Türkiye'de hem de dünyada sıkıntılı günlerin yaşandığını belirterek, Ramazan ayının bereketine, huzuruna, dayanışmasına ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle mahallelerde iftar sofraları kurduklarını dile getirerek, 'Bu sofralarda birlikte yemekler yiyip, lokmalarımızı paylaşarak, dayanışmamızı yükseltelim istedik' dedi

Konak Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallerde kurduğu iftar sofraları binlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın ev sahipliği yaptığı bereket sofralarının sonuncusu 26 Ağustos ve Ferahlı mahallerinden gelen vatandaşların katılımıyla kuruldu. Yoğun katılımın olduğu iftara Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Özcan Purçu da katıldı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Milletvekili Özcan Purçu ezan öncesi masaları tek tek gezerek vatandaşların Ramazan ayını kutladı. Huzur, kardeşlik ve bereket mesajlarının verildiği iftar yemeğinde birlikte oruç açan mahalle sakinleri, yemek sonrası Ramazan eğlenceleriyle keyifli bir akşam geçirdi.

Güzel günler çok yakın

Okunan ezanın ardından Konak Belediyesi'nce ikram edilen çorba, İzmir köfte, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan iftar mönüsüyle oruçlar açıldı. Yemek sonrası mahalle sakinlerine seslenen CHP Milletvekili Özcan Purçu, tek adam anlayışına karşı, Türkiye'nin geleceği için parlamenter demokrasiden yana olduklarını söyledi. Purçu, 'Biz cumhuriyeti savunuyoruz, özgürlükleri savunuyoruz, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetlerini savunuyoruz ve bu seçimi hep birlikte kazanacağız. Yakında güzel günler bizleri bekliyor' dedi.

Güzel insanların şehri

Başkan Sema Pekdaş, Ramazan'ın bereketine, huzuruna, dayanışmasına ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle mahallelerde iftar sofraları kurduklarını dile getirerek, 'Bu sofralarda birlikte yemekler yiyip, lokmalarımızı paylaşarak, dayanışmamızı yükseltelim istedik. Bu güzel şehirde yaşayan güzel insanlar olarak, çocuklarımızın geleceğinden emin olarak yaşamak istiyoruz' diye konuştu.

Cumhuriyet bir kadın devrimidir

Konuşmasında bir kadın olarak belediye başkanı seçilebilmesinin Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet sayesinde olduğunu da dile getiren Başkan Pekdaş, 'Türkiye'de kadınların toplumsal hayatta, siyasal alanda sorumluluk almaları cumhuriyet ile birlikte olmuştur. Bu cumhuriyeti büyük Atatürk bir kadın devrimi olarak kurdu. Bu sayede avukat olduk, mühendis olduk, öğretmen olduk ve gelecek nesilleri yetiştirme şansı bulduk. Kız çocuklarımızın başı dik, alnı açık, kendi ayakları üstünde durmasını istiyoruz. Kimseye muhtaç olmazlarsa bu ülke geleceğine emin adımlarla ilerleyen güvenli ve huzurlu bir ülke olur. Bütün çabamız bunu gerçekleştirmektir. Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürüyen, huzurlu ve güvenli bir ülke olması için çalışıyoruz' dedi. Pekdaş, konuşmasının sonunda yaklaşan 24 Haziran seçimlerini de hatırlatarak, '24 Haziran bereketiyle, ülkemize ve çocuklarımıza vereceğimiz gelecek güvencesiyle gelsin. Ülkemizin huzuru daim olsun' ifadelerini kullandı.

Çocuklar sevindi

Konak Belediyesi'nin26 Ağustos Mahallesi'nde kurduğu Ramazan Sofrası, sahnelenen Ramazan gösterileriyle şenlendi. Hacivat-Karagöz, sihirbazlık ve ortaoyunu gösterileriyle renklenen davette çocuklara pamuk şeker ve şerbet ikramı da yapıldı. Konak Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kuracağı iftar sofralarıyla Konaklıları aynı sofrada buluşturmaya devam edecek.