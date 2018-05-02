Debre adı Bornova’da ölümsüzleşti

Çamdibi’nde Debreli göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı 5227 Sokağa “Debre Sokak” adı verildi. Sokağın ismi tabelası, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Skudrinye Şenliği kapsamında düzenlenen törenle çakıldı

2016’da Makendonya, 2017 yılında ise İtalya’da yapılan Uluslararası Skudrinye Şenliği, bu yıl Bornova’da Çamdibi’nde gerçekleştirildi. Dünya Skudrinyeliler Günü’nde Bornova Belediyesi ve Makedonya Debre Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin katkılarıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen şenlik, özel bir törene sahne oldu.



Çamdibi’nde Debreli göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı 5227 Sokağa “Debre Sokak” adı verildi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, sokağın yeni tabelasını, Bornova’nın Makedonya’dan kardeş kenti olan Rostuşa Mavrova’nın Belediye Başkanı Medat Kurtovski, bir önceki dönem belediye başkanı Mükrem Mehmedi ve Makedonya Debre Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticileri ile birlikte astı. Katkıları nedeniyle Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya teşekkür plaketi verildi.



Debre Sokak’ta halaylarla son bulan töreninin ardından Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri’nde devam eden Şenlik, coşku içerisinde geçti. Buradaki etkenliğe yurt dışından gelen konukların yanı sıra Başkan Olgun Atila ile birlikte CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da katıldı.

