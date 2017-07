Define bulma hayaliyle tarihi yok ediyorlar!

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde, alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen, Nif Dağı civarında kaçak define avcılarının yaptığı kaçak kazıların önüne geçilemiyor. Tarihi alanlar tahrip ediliyor

Torbalı'ya bağlı Dağkızılca Köyü'nde Nif Dağı civarında 1999 yılından beri kazı çalışmaları yaptıklarını ifade eden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Tül Tulunay, bu seneki kaçak kazıların daha önce hiç rastlamadıkları boyutta olduğunu açıkladı. Nif Dağı'ndaki hayali altınlarla ilgili cahilce ve sorumsuzca yayınlar yapıldığını belirten Prof. Dr. Tulunay, "Sabah kuşağında çok izlenen bir televizyon programının kadın sunucusu Nif Dağı'nı gösteriyor, Karabel Anıtı'nı gösteriyor ve altında da 'Nif Dağı'nda 800 ton altın' yazıyor. Bu gibi asılsız söylentiler nedeniyle her yerde kaçak kazı arttı. Bu kadar akılsızca bir şey olmaz. Taşın içinde altın arıyorlar, kandırılmaktan bıkmadılar. Yaptıkları şey altın yumurtlayan tavuğu kesmekten farksız. Kendilerine maddi ve manevi geri dönüşüm sağlayacak her türlü güzelliği baltalıyorlar" dedi.



Kazı bölgesinde gerçekleştirilen kaçak define avcılığından sonra civarda tamiri mümkün olmayan deformasyonlar oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Elif Tül Tulunay, "Bizim binbir emek harcayıp göz nuruyla, el emeğiyle gün ışığına çıkardığımız her şeyi tahrip etmişler. Artık biz burayı adam edemeyiz. Tek şansımız var, üstünü örteceğiz kazılarımız bittikten sonra aynısını yukarıya inşa edeceğiz. Aktoprak'ta o şekilde bir arkeopark yapıldı. İmkan ve para olursa onun gibi yapabiliriz. Burasının artık korunacak yeri kalmamış. Kazı sezonumuz zehir oldu" diye konuştu.





'SÖYLENTİLERE ALDANIP TARİHİ YAĞMALIYORLAR'



Torbalı Belediye Başkanı Ak Partili Adnan Yaşar Görmez de yoğun güvenlik önlemlerine rağmen, kaçak kazıların önüne geçilemediğini belirterek, "Hayali haritalara, sosyal medya ve bir TV programı da eklenince Nif Dağı kazı alanında bu üzücü durum yaşandı. Çok değerli tarihi alanlar acımasızca yağmalanıyor. Olay ancak vatandaşın bilinçlenmesiyle çözülür. Bölgemizde oldukça zengin tarihi kalıntılar mevcut. Yıllardır aynı sorunu yaşıyoruz. Özellikle Torbalı dışından geliyorlar. Çok sayıda gözaltı oldu. Lakin polisiye tedbirlerle önüne geçilecek gibi görünmüyor. Zamanlarını, enerjilerini, paralarını hem boşa harcıyorlar hem de tarihi dokuya zarar veriyorlar" diye konuştu.