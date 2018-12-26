Demans hastalarındanz Başkan Şenol'a teşekkür

Gaziemir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kapsam olarak Türkiye'de bir ilk olan Sağlık Köyü'ndeki Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nden yararlanan hastaların aileleri Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'u ziyaret etti.

Merkez sayesinde hastalarının yaşamla yeniden güçlü bağlar kurduğunu, sosyalleşmenin, yeni arkadaşlıklar kurmanın, hobiler geliştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden aileler Başkan Şenol'a teşekkür etti. Evde Hasta ve Yaşlı Bakım, Hasta Nakil Ambulansı gibi hizmetleri için de Başkan Şenol'a teşekkür eden hasta yakınları "Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'ndeki hizmetiniz sayesinde nefes alıyoruz. Gözümüz hiç arkada kalmadan hastalarımızı emanet ediyoruz" diyerek duygularını dile getirdiler.

Başkan Halil İbrahim Şenol ise "Bu tabloya, yüzlerinize bakınca ne kadar doğru, güzel bir iş yaptığımızı görüyorum. Bu projeyi daha da büyüterek büyüklerimize daha iyi hizmet vereceğiz" diye konuştu.

Çok yönlü destek

Alzheimer-Demans hastaları ile ailelerinin buluşma noktası olan Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde; onların sosyalleşmeleri, zihinsel aktivitelerle hastalığın seyrini yavaşlatmak, bilinçlendirme çalışmaları yapmak, ilgi ve gözetim isteyen hastaların yakınlarını gün içinde rahatlatmak hedefleniyor. Poliklinik odası, gözlem odası, hasta dinlenme odası, bekleme salonu, televizyon odası, test uygulama odasının bulunduğu Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde psikolog, hemşire, sağlık personeli ve hasta bakıcı görev yapıyor.