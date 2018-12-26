Demans hastalarındanz Başkan Şenol'a teşekkür

Gaziemir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kapsam olarak Türkiye'de bir ilk olan Sağlık Köyü'ndeki Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nden yararlanan hastaların aileleri Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'u ziyaret etti.

Demans hastalarındanz Başkan Şenol'a teşekkür
26 Aralık 2018 Çarşamba 11:50

Merkez sayesinde hastalarının yaşamla yeniden güçlü bağlar kurduğunu, sosyalleşmenin, yeni arkadaşlıklar kurmanın, hobiler geliştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden aileler Başkan Şenol'a teşekkür etti. Evde Hasta ve Yaşlı Bakım, Hasta Nakil Ambulansı gibi hizmetleri için de Başkan Şenol'a teşekkür eden hasta yakınları "Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'ndeki hizmetiniz sayesinde nefes alıyoruz. Gözümüz hiç arkada kalmadan hastalarımızı emanet ediyoruz" diyerek duygularını dile getirdiler.
Başkan Halil İbrahim Şenol ise "Bu tabloya, yüzlerinize bakınca ne kadar doğru, güzel bir iş yaptığımızı görüyorum. Bu projeyi daha da büyüterek büyüklerimize daha iyi hizmet vereceğiz" diye konuştu.

Çok yönlü destek

Alzheimer-Demans hastaları ile ailelerinin buluşma noktası olan Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde; onların sosyalleşmeleri, zihinsel aktivitelerle hastalığın seyrini yavaşlatmak, bilinçlendirme çalışmaları yapmak, ilgi ve gözetim isteyen hastaların yakınlarını gün içinde rahatlatmak hedefleniyor. Poliklinik odası, gözlem odası, hasta dinlenme odası, bekleme salonu, televizyon odası, test uygulama odasının bulunduğu Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde psikolog, hemşire, sağlık personeli ve hasta bakıcı görev yapıyor.

Etiketler; #gaziemir belediyesi #Sağlık Köyü #Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi #başkan #halil ibrahim şenol
Önceki Haber
IKEA poşetlerinin geliri doğa eğitimi oldu
Sonraki Haber
Servet için dayanışma gecesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.