Demir: 3 yıllık eğitim planı ile yaralı olan her konuya dokunulmuş

Açıklanan 3 yıllık yeni eğitim planına ilişkin açıklamalar yapan Türk Eğitim-Sen Başkanı Merih Eyüp Demir, yaralı olan eğitim sisteminde her konuya dokunulduğunun altını çizdi

Süleyman Gülen- Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilciliği'nin andımızla alakalı basın açıklamasından sonra konuşan Türk Eğitim-Sen Başkanı Merih Eyüp Demir, andımız gibi dürüstlük üzerine kurulmuş olan bir metnin bu şekilde yanlış anlaşılmasını çok yanlış bulduklarını söyledi.

Andımızın çok yüklü anlamları olduğuna dikkat çeken Demir ''15 temmuz sonrasında ülkemizdeki birlik beraberlik açısından Andımız gibi içeriğine esasında Türk milletinin varlığını toprakların birliğini ve doğruluk, dürüstlük üzerine bir ifade metnin bu şekilde algılanmasını çok yanlış bulduğumuzu söylemek istiyorum. Geleneklerimizde çalışkanlık olduğu için MEB'in temyiz kararının geri döndürülmesi için çalışma yapılmasını elbette bekliyoruz. Andımız çocukların derse girmeden önce girişte belirli kuralların olması gerektiği ile ilgili bir süreci de beraberinde getiren bir ifade metnidir. Bir araya gelinir ve hep bir ağızdan bir şeyler söylenir. Buradaki anlam çok yüklü bir anlamdır. Bu anlama baktığımız zaman biz her sabah çocuklara doğruluk, çalışkanlık, dürüstlük, adil olmak, insanın temel değerlerini ifade ediyoruz. Büyük anlamların olduğu metni tekrar ediyoruz'' dedi.

3 yıllık kademeli gelişim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamış olduğu 2023 eğitim vizyonunun 3 yıllık kademeli olarak gelişerek eğitimin her konumuna değindiğini söyleyen Demir, halktan öğretmenlere ve Milli Eğitim Bakanına destek isteyerek hep beraber bu işin altından kalkacaklarının altını çizdi. Demir ''Sayın Ziya Selçuk'un daha önce yaptığı işleri de yakından takip ediyorduk. Ziya Bey'in eğitim bakanı olmasından eğitim camiyası çok mutludur. Çünkü eğitim camiyası olarak yıllarca biz şu düşüncede olduk: Eğitimi tebeşir tozu yutmuş birilerinin yönetmesi gerekirdi. En son yaptığı açıklamada 'Beni çok abarttılar' açıklamasını haklı buluyorum. Çünkü yılların birikmiş sorunları var. O da ceketimi çıkardığımda göreceksiniz. Sonuçta o da bir insan. Bunlar akşamdan sabaha olacak şeyler değildir, bu konuda Ziya Bey haklıdır. Eğitim camiyasında öğretmenler olarak biz bu süreci sıkı takip etmek zorundayız. Yeri geldiğinde eleştirilere karşı bakanımızın yanında durmayı çok iyi bilmeliyiz. Çünkü eğitimde geçtiğimiz sene sonunda neler yaşadığımızı tüm Türkiye biliyor. Bu sene bu işin daha düzgün yapılacağını düşünüyorum. Bunlar hemen olacak işler değildir. Benim halkımızdan isteğim bakanımıza ve öğretmenlerimize destek verelim. Hep birlikte bu işin altından kalkalım. Bu ülkenin geleceği eğitimli olacaktır. Bu çocuklara ihtiyacımız var. Yeni eğitim sisteminin içeriğine baktığımız zaman hemen hemen her konuya dokunulmuş. Yaralı olan eğitimimizin her noktasına yeni açıklanan plan ile parmak basıldığını görüyoruz. Yeni eğitim planının 3 yıllık olması yavaş yavaş her kademede yol alacağımızı gösteriyor. Bu 3 yılı en verimli şekilde değerlendirdiğimiz takdirde gelecek dönemlere dair atacağımız büyük adımların alt yapısını bu dönemde oluşturmuş oluruz. Öğretmenlerimize çağrım bu sistemde eksik gördükleri noktaları bizler ve milli eğitim bakanlığı ile sürekli istişare ederek dile getirmeleridir'' diye konuştu.