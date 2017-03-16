Demirtaş: Kruvaziyerde işimiz zor ama umutsuz değiliz

ABD'de kruvaziyer sektörünün en önemli şirketlerinin yöneticileriyle görüşen İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, "2018 ve 2019 yıllarında şirketlerin programında Türkiye yok, işimiz zor. Ama umutsuz değiliz, İzmir'in kruvaziyer turizmden daha fazla pay alması için çalışacağız" dedi

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak ve Turizm Müdürü Mine Güneş Kaya, ABD Fort Lauderdale'de 13-16 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen kruvaziyer fuarı 'Seatrade Cruise Global'e katıldı. Dünya kruvaziyer sektörünün kalbinin attığı fuarda İTO Heyeti, Carnival Corporation Limanlar ve Liman Yatırımları Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Giora Israel, MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, MSC Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, Aida Cruises Liman Operasyonları Kıdemli Yöneticisi Kay Uwe Maross ve Costa Crociere Destinasyon Yönetimi, Gelirler ve Ulaşım Bölümü Direktörü Andrea Colaci ile görüştü. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, fuarın geçmiş yıllardaki gibi son derece hareketli olduğunu belirterek, "Odamız standı ile fuarda yer aldık. Şirketler kentimizi zaten tanıyorlar ve çok iyi biliyorlar. Kruvaziyer şirketleri her ne kadar izmir e gelmeseler de fuardaki standımızı ziyaret ettiler. Bu şu anda takvimlerde olmasak da zihinlerdeki ve geleceğe yönelik planlarda varlığımızı koruduğumuzu gösteriyor. Sektörün en büyük şirketlerinin yöneticileri ile ikili görüşmeler yaptık" dedi.



2018 ve 2019 TAKVİMİNDE TÜRKİYE YOK



Buna karşın fuardan iyi haberlerle İzmir'e dönemediklerini belirten Demirtaş, "Geçtiğimiz yıl eylül ayında İtalya'nın Tenerife kruvaziyer fuarından daha umutla dönmüştük. O zaman 2018 programına alınma ihtimalimiz vardı. Ancak bu yıl yaptığımız görüşmelerde gördük ki sektörün 2018 ve 2019 programı içinde Türkiye yok" dedi. Şu anda Türkiye ve İzmir kruvaziyer şirketlerin programlarında olmamasının hiçbir zaman olmayacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Demirtaş, şöyle konuştu:



“Biz yine inatla İzmir'in kruvaziyer turizminden pay alması için çalışmaya devam edeceğiz. Şirket yöneticileri ülkemiz ve kentimiz tekrar takvimlere girmesi için özellikle potansiyel kruvaziyer yolcu pazarlarında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın imaj çalışması yapmasını öneriyor. Bu ortamda liman ücretlerinin gözden geçirilmesinin, İzmir'den Avrupa'ya daha fazla dirket uçuş olmasını istiyorlar. Bu verileri bizden istediler. Kruvaziyer şirketi yöneticileri, 'Biz Türkiye'nin güçlü ve güzel bir ülke olduğunu biliyoruz, siz de bunu her ortamda vurgulayın' dedi. Bunları zaten söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Sonuç olarak işimiz zor ama umutsuz değiliz. Kruvaziyer şirketlerini İzmir'e ve ülkemize davet etmeye devam edeceğiz, İzmir'in kruvaziyer turizmden daha fazla pay alması için çalışacağız."

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