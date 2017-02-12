Demirtaş'tan Gelinlik Fuarı'na övgü

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, IF Wedding Fashion Fuarı’nın gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını belirterek, “2007 yılında 4 bin metrekarelik alanda kurulan fuar bu yıl 40 bin metrekarede kuruldu. Üyelerimiz gönüllerini verdi, bu başarı onların desteği olmasaydı sağlanamazdı. Her 4 katılımcıdan biri İTO'dan teşvik aldı" dedi

-İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve yönetim kurulu üyeleri, bu yıl 11’incisi düzenlenen “IF Wedding Fashion İzmir - 11.Uluslararası Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı"nı ziyaret ederek, firmalarla görüştü, onların talep ve değerlendirmelerini aldı. Demirtaş, fuarda gelinlik, damatlık, abiye giyim, abiye ve gelinlik kumaş ve aksesuarlarının sergilendiğini belirterek, şunları söyledi:



“Gelinlik tasarımdan üretime kadar kentimizin çok iddialı ve başarılı olduğu sektörlerden birisi. Bu nedenle fuara büyük önem veriyoruzö dedi. Bu yıl fuarın 2. Kez Gaziemir’deki Fuar alanında düzenlendiğini ve fuarın kapladığı alanın daha da büyüdüğünü belirten Demirtaş, “2007 yılında 4 bin metrekarelik alanda kurulan fuar bu yıl 40 bin metrekarede kuruldu. Yani fuar 10 yılda 10 kat büyüdü. Geçtiğimiz yıl 198 olan katılımcı sayısı da 227’ye yükseldi. Fuar yabancı alıcıların takviminde sağlam bir yer edindi. Yeni fuar alanı ile daha da büyüme oldu. 11 yıllık teşvikimizden sonra bu seneye mahsus olmak üzere üyelerimizin 30 metrekareye kadar stand bedelini de biz ödüyoruz. 58 üyemiz de teşvik almak için başvurdu. Yani fuara katılan her 4 firmadan birisi odamızdan teşvik alıyor. İran’dan İtalya’ya, Ürdün’den Almanya’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinden gelen alıcılarla görüşüp, iş bağlantıları yapmışlar. Son derece başarılı bir fuar."





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