Demiryolu sektörü İzmir'de buluşuyor

Türkiye’de öz kaynaklarıyla en fazla raylı sistem yatırımı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın 3. büyük demiryolu fuarı olan Eurasia Rail -Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı- Eurasia Rail’e ev sahipliği yapacak. Daha önce Ankara ve İstanbul’da düzenlenen Eurasia Rail, 2019 yılından itibaren Fuar İzmir’in evsahipliğinde gerçekleştirilecek.



Hayata geçirdiği metro, raylı sistem ve tramvay yatırımları ile Türkiye’de en fazla raylı sistem yatırımı yapan yerel yönetim konumundaki İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem Avrupa hem de Asya’nın alanında tek fuarı olan demiryolu ve raylı sistemler fuarına ev sahipliği yapacak. Dünyanın 3. büyük demiryolu fuarı olan, demiryolu sektörüne ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı- Eurasia Rail, 2019 yılından itibaren İzmir’de, Fuar İzmir’de düzenlenecek.





Ankara ve İstanbul yerine İzmir’i seçtiler

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