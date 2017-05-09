Demiryolu sektörü İzmir'de buluşuyor

Türkiye’de öz kaynaklarıyla en fazla raylı sistem yatırımı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın 3. büyük demiryolu fuarı olan Eurasia Rail -Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı- Eurasia Rail’e ev sahipliği yapacak. Daha önce Ankara ve İstanbul’da düzenlenen Eurasia Rail, 2019 yılından itibaren Fuar İzmir’in evsahipliğinde gerçekleştirilecek.
Hayata geçirdiği metro, raylı sistem ve tramvay yatırımları ile Türkiye’de en fazla raylı sistem yatırımı yapan yerel yönetim konumundaki İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem Avrupa hem de Asya’nın alanında tek fuarı olan demiryolu ve raylı sistemler fuarına ev sahipliği yapacak. Dünyanın 3. büyük demiryolu fuarı olan, demiryolu sektörüne ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı- Eurasia Rail, 2019 yılından itibaren İzmir’de, Fuar İzmir’de düzenlenecek.
Ankara ve İstanbul yerine İzmir’i seçtiler
2011 yılında Ankara’da, 2012 ile 2017 arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Eurasia Rail 2017 Fuarı’nın 8.’si 10 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek. ITE Turkey’in grup şirketleri arasında yer alan EUF –E Uluslararası Fuarcılık, Eurasia Rail Fuarı’nı “2 yılda bir olmak üzere” daha geniş sergileme alanına sahip olan, Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar merkezi Fuar İzmir’de düzenleme kararı aldı. 200’den fazla katılımcı firma ile 25 farklı ülkenin katılım gösterdiği fuar, sektör profesyonellerini yeni yatırımlar, yeni ürün ve teknolojiler odağında bir araya getiriyor.
Bu yıl 2- 4 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Eurasia Rail’in artık İzmir’de düzenleneceğinin duyurusunu yapan ITE Turkey Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Başer, “Tüm iş ortaklarımızla birlikte Eurasia Rail Fuarımızı bu yıldan itibaren iki yılda bir gerçekleştirme ve İzmir’e taşıma kararı aldık. Sektörümüz 10 – 12 Nisan 2019’da Fuar İzmir’de ürün ve hizmetlerini daha geniş bir alanda sergileme imkanına kavuşacak” diye konuştu.
Avrasya coğrafyasında konusunda tek fuar olma özelliğini taşıyan Eurasia Rail’i bu yıl 2-4 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde yaklaşık 12 bin kişi ziyaret etti.
5 yeni fuar daha
Fuar İzmir ayrıca, bu yıl ilk kez 8 – 12 Nisan tarihleri arasında TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen İZWOOD (İzmir Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri), İZMOB (İzmir Mobilya Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi) ve Plast Pak (İzmir Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Makine ve Malzemeleri) fuarlarına ev sahipliği yaptı. Yine 04 – 07 Ekim 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenecek MAKTEK İZMİR (Takım Tezgahları, Metal Saç İşleme Makineleri, Tutucular–Kesici Takımlar, Kalite Kontrol-Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri Fuarı ile 16 – 19 Kasım 2017 tarihleri arasında Teknik Fuarcılık tarafından düzenlenecek LABSHOW 2017 (Endüstriyel Laboratuar Teknolojileri, Analitik ve Kalite Kontrol Test Çözümleri Fuarı) fuarları yine ilk kez Fuar İzmir’de düzenlenecek.