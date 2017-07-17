Demokrasi Nöbeti sonrası Konak'ta çöp temizliği

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yılında, İzmir'de de 15 ve 16 Temmuz geceleri sabaha kadar tutulan 'Demokrasi nöbeti' sonrası, Konak Meydanı tazyikli suyla temizlendi

Demokrasi Nöbeti sonrası Konak'ta çöp temizliği

İzmir'de de binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Konak Meydanı'nda sabaha kadar nöbet tuttu. 16 Temmuz Pazar akşamı da tutulan nöbet, sabah namazının kılınmasının ardından sonlandı. Demokrasi nöbetine katılanlara sivil toplum kuruluşları yemek ve içecek ikram etti. Nöbetin ardından oluşan çöpleri toplayan belediye işçileri, tazyikli suyla meydanı temizledi.



Sıcak havada süs havuzlarına girerek serinleyen çocuklar bu kez havuza atılan köpük tabakları, kağıt  bardakları, cam şişeleri topladı.


Tarihi Saat Kulesi'nin çevresi zarar görmemesi için emniyet şeridine alınmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #15 temmuz #fetö
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