Demokrasi tarihini anlatacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi tarafından gerçekleştirilen Kent Söyleşileri'nin bu yılki son konuğu, Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan olacak. Alkan, Türk demokrasi hayatında ilk defa farklı siyasi partilerin temsilcileriyle 17 Aralık 1908'de açılan Meclis-i Mebusan'ı anlatacak.

Şefika Bal - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayı programında İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan'ın söyleşisine evsahipliği yapacak. Bugün saat 16.00'da APİKAM Toplantı Salonu'nda düzenlenecek 'Türkiye'de İlk Çok Partili Seçim Deneyimi-1908' konulu söyleşide, Türk demokrasi hayatında ilk defa farklı siyasi partilerin temsilcileriyle 17 Aralık 1908'de aç ılan Meclis-i Mebusan'ın oluşumu hakkında değerlendirmeler yapılacak. Söyleşide, APİKAM tarafından hazırlanan 1908-1918 yılları arasında İzmir'i temsil eden milletvekilleriyle ilgili kısa bir sunum da gösterilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu 'APİKAM Kent Söyleşileri', her ay birbirinden değerli konu ve konuklarla 2019'da da devam edecek. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi etkinliklerine www.apikam.org.tr adresinden ulaşılabilir.