Balçova Belediyesi ve Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi'nin düzenlediği panelde İzmir ve demokrasi değerlendirildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panelin yöneticiliğini Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur yaparken; Prof.Dr.Hakkı Uyar, Doç.Dr.Engin Önen ve CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay panele konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Balçova Belediye Başkanı demokrasinin bir toplumda yeşerip yaşayabilmesi için en önemli kriterin bilgi olduğunu ifade ederek, 'Biz başkalarının yaptığı yanlışları örnek alarak yanlış yapmamalıyız. Bizler her zaman pozitif bilimler ışığında eğitime öncelik vermeliyiz. İnsanını, toprağını seven bireyler yetiştirmek için çalışmalıyız. Bu çok meşakkatli bir süreç adeta iğne ile kuyu kazmak gibi. Zor gibi görünebilir ama Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu başarıldı' diye konuştu.



Panelin başlangıcında Türkiye'deki Demokrasi süreci ve 15 Temmuz Darbesi ve sonrasında yaşanan gelişme ile ilgili bir sunum yapan Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur, 'Türkiye'de yaşanan gelişmeler istikrar kavramından uzak bir noktaya savrulduğumuzu gösteriyor. Bu nedenle ısrarla nazik bir fidan olan demokrasiyi güçlendirmemiz gerekiyor. Unutmayalım geleceği haktan, hukuktan, demokrasiden ve barıştan yana olanlar kuracak' dedi.



Yaşayan kent



Prof. Dr. Hakkı Uyar İzmir'in demokrasi geçmişini anlatarak İzmir'in demokrasi anlamında Türkiye'den çok farklı olduğunu, bu demokratik tavrın muhalif bir şehir kimliğine katkı sağladığını ifade etti. Doç.Dr.Engin Önen ise İzmir'in siyasal kimliğinin belirli bir kalıba alınamayacağını vurgulayarak İzmir'in yaşayan bir kent olduğunu ve tepkilerini her zaman demokratik sınırlar içinde verdiğini belirtti.



Dünya Demokrasi tarihinde İzmir'in önemli bir yeri olduğunun altını çizen CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise 'İzmir emperyalizme karşı başlatılan Kurtuluş Savaşı'nın başladığı ve bittiği kent. Almanlar, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 15 yıl içinde nasıl güçlendikleri sorulunca 'bizim üniversitelerimiz vardı' derler. Bizim de emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş Atatürk'ümüz var' diye konuştu.





