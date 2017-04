Demokratik İtiraz Hareketi uyarıyor: Kararsızsan 'Hayır' de

Zeynep Kaya- Demokratik İtiraz Hareketi saha direktörü ve sözcüsü Kerem Avcı Ergun, yarın sandığa gidenin Demokratik İtiraz Hareketi saha direktörü ve sözcüsü Kerem Avcı Ergun, yarın sandığa gidenin referandum u kazanacağını söyleyerek, seçmenleri oy kullanmaya çağırdı. Ergun kararsız seçmenlerin de ' Hayır ' oyu vermesi gerektiğini, fikir sahibi olmadıkları, akıllarına yatmayan bir konuda büyük değişim getirecek bir karara katkı vermemenin daha doğru olacağını belirtti.



Demokratik İtiraz Hareketi, bağımsız bireylerce başlatılan sivil bir hareket olarak kuruldu. Kuruluşundan bugüne hiçbir siyasi görüş veya ideolojiye bağlı olmadıklarını belirten hareket, birlikteliğin, çeşitliliğin ve özgürlüğün gücüne inandıklarını vurguladı. Arzuları her sesin duyulduğu, her rengin görüldüğü ve herkesin korkmadan yaşadığı bir Türkiye'ye sahip olmak. Referandum kapsamındaki çalışmalarını konuştuğumuz hareketin saha direktörü ve sözcüsü Kerem Avcı Ergun, "Bu yolda gönüllü uzman iletişimcilerle bir araya gelerek 10 ilde çalışmalarda bulunduk. Çalışmalarımızda sandığa gidenin referandumu kazanacağı kanaatine vardık" dedi.Geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde 7-8 kişilik bir grupla kurulan Demokratik İtiraz Hareketi'nin saha direktörü ve sözcüsü Kerem Avcı Ergun, herhangi bir partiyle alakalarının olmadığını belirterek, "Eylül, Ekim gibi grubumuz 20-30 kişi oldu. Bir araya gelip bir Ar-Ge çalışması yaptık. Yaptığımız çalışmada özellikle 'Referandumda kayan kitle nerede?' diye düşündük ve bu konuda çalışmalar yaptık" diye açıkladı.Araştırmalarında kararlı seçmenlerden çok seçime, döneme, konjektüre göre tercih yapan seçmenleri analiz ettiklerini belirten Ergun, "OHAL içerisinde olmamız çalışmalarımızda biraz sıkıntı teşkil etti. Biz daha çok 'Kayan seçmenler nerede, biz nerelerde çalışma yaparsak bu kitleye ulaşabiliriz?' diye düşündük. 8 il belirledik; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Bursa, Manisa, Muğla, Denizli. Çalışmalarımızı buralarda yoğunlaştırdık" dedi.Gönüllü iletişim uzmanlarının çalışmada yer alacak gönüllülere eğitim verdiğini ve sahaya öyle çıkıldığını anlatan Ergun, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda şu sonuçlara ulaştık: Sandığa giden bu referandumu kazanacak. Katılım arttığı zaman 'Hayır' oranı artıyor. Bu durumda her iki seçmenin de sandığa gitmesi gerekiyor, 'Hayırcı' seçmenin de kesinlikle sandığa gitmesi gerekiyor" diye konuştu.Referandum çalışmalarında sivil inisiyatiflerin büyük emek harcadığını, hepsinin ayrı ayrı fedakarlıklarda bulunduğunu söyleyen Ergun şöyle konuştu:Her eğitmenimiz bu çalışmalarda risk aldı. Hayırcı seçmenin sandığa gitmemesi durumunda verilen bu emek boşa çıkar, halk bu emeği boşa çıkarmamalı. Bu durumda sonuçlar % 50-% 50 olur diye düşünüyoruz. Kararsız seçmenlerin 'Hayır' oyu vermeleri gerekiyor. Akıllarına yatmayan bir kararda 'Evet' görüşü belirterek, fikir sahibi olmadıkları, gelecekle ilgili büyük kararın verileceği bu referandumda gelişi güzel oy atmamaları gerekiyor. Verecekleri kararın akıllarına yatması gerek, yatmıyorsa 'Evet' oyu basarak gelecekleriyle ilgili bilinçsiz bir değişime katkı sunmaları yerinde olmayabilir.