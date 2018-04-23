Dengesini kaybedip denize düşen taksici öldü!

İzmir'in Karşıyaka ilçesi sahilinde, arkadaşıyla birlikte otururken dengesini kaybedip, denize düşen taksi şoförü Hüseyin Beşiktaş (43), yaşamını yitirdi

Dengesini kaybedip denize düşen taksici öldü!
23 Nisan 2018 Pazartesi 09:20

Olay, saat 03.00 sıralarında, Bostanlı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Deniz kenarında arkadaşıyla birlikte oturan Hüseyin Beşiktaş, arkadaşı tuvalete gittiği sırada, bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek, denize düştü. Taksi şoförlüğü yapan Beşiktaş'ın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, denizden çıkardıkları Beşiktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Alkollü olduğu ileri sürülen Hüseyin Beşiktaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #ölüm
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