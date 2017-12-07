Dengesini kaybedip denize düşünce öldü!

İzmir Konak'ta deniz kenarında oturan kişi dengesini kaybedip denize düşünce hayatını kaybetti

Olay Alsancak Limanı yakınında gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 56 yaşındaki Mehmet Karakaya, deniz kenarındaki bankta otururken birden dengesini kaybetti ve suya düştü. Olayı gören çevredekiler durumu hemen deniz polisine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Deniz polisi Karakaya'yı denizden çıkartırken, sağlık ekipleri de hemen hastaneye kaldırdı. Ancak hastanedeki müdahaleye rağmen Karakaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karakaya'nın cesedi otopsi için morga gönderildi.