Deniz Gezmiş doğum gününde Bayraklı'da anıldı

Devrimci hareketin simge isimlerinden Deniz Gezmiş, 70. doğum gününde Bayraklı'da anıldı. 68'liler Platformu tarafından Bayraklı Belediyesi ev sahipliğinde havuz düğün salonunda gerçekleşen buluşmada konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Her olumsuz koşula rağmen aydınlığa çıkacağımızı umuyorum" dedi

"Deniz 70 yaşında" etkinliğine Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, 68'liler Platformu Başkanı Okan Yüksel, İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu,Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Halil Hüner, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi i Murat Attila, Tüm Yerel Sen 2 no'lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler, TGS İzmir Şubesi Denetim Kurulu üyesi Nüvit Tokdemir, Sanatçılar Yunus Kırılmış, Cengiz Onur ile 68'liler Platformu üyeleri katıldı.



Daha sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz



Deniz Gezmiş'i anma programı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Gecede Maruflu ve Yüksel şiirler okuyarak Gezmiş ve arkadaşlarını andı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 12 Eylül'ün zorlu bir süreç olduğunu hatırlatarak, "O günleri yaşayanlar biliyor. Deniz, Mahir ve Hüseyinlerin döneminden daha sıkıntılı bir dönemi yaşıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda onların mirasına tam olarak sahip çıkamadığımızı düşünüyorum. Onlara karşı görevlerimizi tam yapamadık. Bu 68'lilerin suçu değil. Politikasızlaştırılan bir toplumun sonucu...Ancak mücadele devam edecek" dedi.



Lafla hiçbir şey olmaz



"Atatürkçü, sol değerlerin olduğu bir iktidar partisinin sade bir üyesi olmayı belediye başkanlığına 100 kez tercih ederim" diyen Başkan Karabağ, "Bizim için belediye başkanlığı çok önemli değil. 'Belediye başkanı oldum yerimi koruyayım' diye kimsenin önünde eğilmem, bükülmem. Bayraklı'da sıfırdan başlattığımız mücadele örnektir. Sol bir anlayışı oturtmaya çalışıyoruz. Kaybedilecek denilen bir Bayraklı...Ama sonuç ortada. Buradaki yapılan çalışmaları Türkiye'nin önüne örnek olarak koymak istiyorum. Her renkten insanın olduğu Bayraklı'da tüm baskılara, sıkıntılara rağmen biz Atatürkçü dünya görüşünü Türkiye manşetlerine taşıdık. 29 Ekimlerde bunu yaptık. Demek ki bu yapılabiliyormuş. Bir ilçe belediyesi bunu yapıyorsa, Türkiye'de bunu yapacak enerji ve insan potansiyel var. Yeter ki örgütlülük ve önderi olsun" dedi.

Başkan Karabağ, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mücadelesini yukarı taşınması gerektiğini belirterek, "Onların hatırasına saygı, onların anlayışını yukarı taşıyarak, mücadelelerini önümüze koyarak olur. Lafla hiçbir şey olmaz. Biz burada bir modeliz. Bizim modelimiz İzmir'in, Türkiye'nin her yerinde yayılmalı. Yüreğinde sol, Atatürkçü, ilerici yurtsever olmayı içine sindirmiş, önderlik yapacak belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle bu işler olur. Palavracılarla bu iş olmaz. Her koşula rağmen aydınlığa çıkacağız diye umuyorum. Aydınlık günler hepimiz olsun. Referandumda hayır çıkma olasılığı çok yüksek. Çabamızı sürdürelim" dedi. Konuşmaların ardından sanatçılar Yunus Kırılmış, Cengiz Onur Gezmiş'in sevdiği türküleri seslendirdi. Ardından da Başkan Karabağ, 68'liler Platformu üyelerine teşekkür plaketi verdi.