Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan... idam edildikleri saatte anıldılar

İzmir'in Buca İlçesi'ndeki 'Üç Fidan Anıtı' önünde düzenlenen törenle, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde idam edilişlerinin 45'inci yılında anıldı

Türkiye'de o dönem gelişen gençlik hareketinin önemli isimlerinden olan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, 45 yıl önce idam edildikleri saatte, Buca'dadi Üç Fidan Anıtı önünde toplanan kalabalık tarafından anıldı. Saat 03.30'da Buca Tenis Kulübü önünde toplanan yüzlerce İzmirli, üstlerine 'unutmadık' yazılı tişörtler giyip, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ışığını simgeleyen meşalelerle Betontaş'taki Üç Fidan Anıtı'na sessizce yürüdü. Anma törenine; CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, CHP'li Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 68'liler Platformu üyeleri de katıldı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mücadelelerini anlatan video gösteriminin ardından anma törenine katılanlar bağımsızlık mücadelesini yılmadan sürdüreceklerini dile getirdi. CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, "Bu mücadele bitmedi, bitmeyecek. Bunu bitirmeye de kimsenin gücü yetmeyecek. Bu mirasa layık olmak için mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının verdiğini söylediği tam bağımsızlık mücadelesinin takipçisi olacaklarını vurgulayıp, "Bizler de aynı cesaretle hiç yılmadan tüm baskılara rağmen, ne olursa olsun mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Görüyoruz ki Deniz Gezmiş ve arkadaşları o günlerde söylediklerinde ne kadar haklılarmış. Biz de bu yolda kararlılıkla yürüyecek ve asla dönmeyeceğiz. Işıklar içinde uyusunlar" dedi.