Denizatı'ndan 40 eser

Resim öğretmeni Özen Araser ve heykeltraş Benyamin Şahin Ölgün'ün Eylül ayından bu yana toplamda 40 öğrencisinin ortaya çıkardığı eserler Denizatı Sanat Atölyesi yılsonu sergisi 11 Mayıs'a kadar, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde sergilenecek

Gamze Geçer-Serginin açılışında, 17 kursuyerini tebrik etmek için kürsiye çağıran Özen Araser, her bir kursiyerini, kurstaki özellikleri ile çağırarak esprili bir dille anılarını anlattı. Kursiyerler, Araser'in bu ince davranışı karşısında çok mutlu oldu.

Önceki akşam açılan sergide mozaik eserlerin öğreticisi olan Benyamin Şahin Ölgün mozaiğe ilgi olduğuna değinerek, 'Ama tanıtım noktasında eksiğimiz var. Sadece meraktan ibaret havada kalan bir durum söz konusu. Genel olarak arkadaşlarının vasıtasıyla kursumuza geliyorlar. Medya ayağında da azda olsa etkisi görülüyor. Bu sezon 17 öğrencim vardı. Burada görülen eserler de onlara ait. Ben karışmıyorum. Özgün nitelikli ürünler ortaya çıkıyor. Çizimlere ben de yardımcı oluyorum. Elimizden geldiğincea kendini bu işe vermek isteyenlere yardımcı oluyoruz. İnsanlar merak etmedikleri ürünleri ortaya çıkaramazken, biz Denizatı Sanat Atölyesi olarak unutulan eserleri tekrar ortaya çıkarmak için, sabır, emek ve estetiği karıştırıyoruz. Sanatla uğraşan ve ilgisi olan herkesi sergimize bekliyoruz' dedi.