Denizde erkek cesedi bulundu

İZMİR'in Konak İlçesi sahilinde kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu

Denizde erkek cesedi bulundu
Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Valilik Konağı yakınlarında meydana geldi. Denizde erkek cesedi görenlEr durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kimliği belirlenemeyen kişinin öldüğünü  belirledi. Savcının incelemesinde üzerinden kimlik çıkmayan talihsiz adamın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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