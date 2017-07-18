Denizde fenalaşan adam öldü!

İzmir'in Foça İlçesi'nde, serinlemek için girdiği denizde fenalaşan ve çevredekiler tarafından yarı baygın halde kıyıya çıkartılan 67 yaşındaki Osman Reka, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Reka'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Çevresinde 'Almanyalı Osman' olarak tanınan Osman Reka, bugün saat 08.30 sıralarında Yenifoça Meydanı yakınından denize girdikten bir süre sonra suda hareketsiz kaldı. Her gün düzenli olarak sabahları denize giren Reka'yı suda hareketsiz gören çevredekiler, bir terslik olduğunu düşünüp, yardıma gitti. Suda yarı baygın halde bulunan Reka kıyıya çıkartılırken, bir yandan da durum polise ve 112 Acil Servis'e bildirildi.



Kalp krizi geçirdiği sanılan Reka, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bilinen herhangi bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Reka'nın aşırı efora bağlı kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılırken, cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, Reka'ının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.