Denize düşen şoförü polis kurtardı

İzmir Limanı içinde ön tarafı denize düşen boş gaz tankerinin şoförünü deniz polisi kurtardı.

Denize düşen şoförü polis kurtardı
26 Ocak 2019 Cumartesi 12:45

55 yaşındaki Bilal Yurdakalan'ın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen boş gaz tankeri İzmir Limanı D kapısından girdi. 

Ancak yanlış istikamete giden ve taşan Meles Çayı'na doğru hareket eden tankeri döndürmek isteyen şoförün yanlış manevrası nedeniyle tankerin ön kısmı denize düştü. 

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi tarafından kurtarılan Yurdakalan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #İzmir Limanıı #gaz tankeri #şoför #deniz polisi
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