Denize şişme botla girdi, bir daha haber alınamadı!

İzmir Çeşme'de 3 ay önce şişme botla denize açılan 23 yaşındaki Alaattin Aracı'dan bir daha haber alınamadı. Şu an 7 aylık hamile olan eşi ise, kocasının bulunmasını istiyor

Alınan bilgiye göre geçtiğimiz 8 Temmuz'da Alaattin Aracı ailesiyle birlikte Alaçatı'ya gitti. Burada çadır kurup, ailesiyle zaman geçiren Aracı daha sonra saat 03.00 gibi şişme botla denize açıldı. Aracı bir süre sonra gözden kayboldu. Aracı'nın şişme botu ise Çeşme'nin 15 kilometre güneyinde bulundu.



Aracı'nın yakınları durumu polise haber verdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Dost adlı askeri geminin yanı sıra TCSG 902, CASA uçağı ile helikopter de aramalarda bulundu ancak bir sonuç çıkmadı.



Ailesi umudu kesmedi

Aramalardan bir sonuç çıkmadı. Ailesi ise umudu kesmedi ve Alaattin Aracı'nın Sakız Adası'nda olabileceği düşüncesi ile Yunanca afişler bastırdı ve adaya astı.Zaman zaman konsoloslukları da arayan aile, Dışişleri Bakanlığı'nın Yunan makamlarıyla bağlantıya geçmelerini istedi.Konuyla ilgili açıklama yapan baba Selami Aracı şunları söyledi: "Oğlumun bulunması için her yolu denedik. Oğlumun denize açılıp gözden kaybolmasından kısa bir süre sonra ablası açıkta bir ışık görüyor. Ama sonra kayboluyor. Oğlumun sigara ve çakmağı karada bulundu. Orası kaçak geçişlerin de olduğu yermiş. Belki oğlumu denizde baygın bulan kaçaklar onu da Yunanistan'a geçirmiş olabilirler. Ama baygın olduğu zaman beynine oksijen gitmediği için hafızasını kaybetmiş olabilir. Bu olasılığı uzmanlar bize söyledi. Biz de bunun üzerinde durduk. Bu nedenle belki de şimdi Yunan adasında olabilir. Ya da insan kaçakçısı sanılıp cezaevine konulmuştur. İyi ya da kötü bir haber bekliyoruz oğlumdan en azından bilelim. Böyle kayıp olması durumunda her an çıkıp gelecekmiş gibi geliyor."Aracı'nın 7 aylık hamile eşi 1.5 yıldır evli olduklarını söyledi. Acı eş Nesrin Aracı, çadırda olduğu sırada eşinin denize açıldığını söyledi. Çadırdan çıktığında eşini denizde açılmış olarak gördüğünü belirten Nesrin Aracı, eşinden dönmesini istediğini onun da kendisine biraz dolaşıp geleceğini söylediğini belirtti. Eşinin sonra gözden kaybolduğunu belirten Nesrin Aracı, ıslık çaldıklarında eşinin de kendilerine ıslıkla karşılık verdiğini ancak bir süre sonra sesin kesildiğini söyledi. Bebeğinin babasın dünyaya gelmesini istemediğini de belirten acılı kadın, en azından bir haber almak istediğini belirterek yardım istedi.