Denizin turuncuya dönmesinin altından bakın ne çıktı?

İzmir Körfezi'nde Midyelerin bıraktığı turuncu renk vatandaşı şaşkına çevirdi

Ali Budak- Konak’tan Alsancak’a deniz tarafından yürüyen vatandaşlar denizin üzerinde gördükleri turuncu yağlı tabakayla endişelenirken olayın nedenini öğrenince şaşkına döndü. Turuncu renkte ve yoğun yağlı tabakanın endişe yaratacak bir durum olmadığı ise aybaşı geçiren midyelerden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Konak’tan Alsancak tarafına doğru deniz tarafından yürüyen vatandaşlar yüzeydeki turuncu yağlı rengi görünce önce endişelendi. Endişelenen vatandaşlar, denizin üzerinde görülen turuncu renkli yağlı tabakanın midyelerden kaynaklandığını öğrenince şaşkınlık geçirdiklerini söyledi. Deniz kenarında biriken turuncu rengin aybaşı geçiren midyelerden kaynaklandığını belirten olta balıkçıları, ‘Endişelenecek bir durum yok. Her yıl nisan ayının son 10 gününde bu yaşanır. Aybaşı dönemindeki midyeler bunu salgılıyor. Hatta bu dönemde daha çok balık tutuyoruz. Attığım oltaya balık vuruyor’ dedi. Öte yandan yapılan açıklamada ay sonuna kadar midye yenilmemesi gerektiği de vurgulandı.