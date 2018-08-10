Denizlerin kızı şimdi de 7 Okyanus'u hedefliyor

İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni yüzerek geçen üçüncü Türk kadını unvanını alan 22 yaşındaki Bengisu Avcı'nın yeni hedefi dünyanın en zor 7 açık hava yüzme parkurunu tamamlamak

"En büyük tutkum" dediği yüzmeyle 6 yaşında tanışan Bengisu Avcı, Ege Üniversitesi Antrenörlük Bölümünde eğitimine devam ediyor.

Annesinin desteğiyle başladığı yüzmede önce havuz yarışlarına katılan Avcı, 2011'de Açık Su Milli Takımı'na girdi, Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmalarda temsil ederek dereceler elde etti.

İngiltere ve Fransa arasındaki denizi geçmek için günde 6- 10 saat çalışan, gece gündüz yüzen ve özel beslenme programları uygulayan Avcı, ikinci kez geçmeyi denediği Manş Denizi'ni 3 Ağustos'ta kulaçlarıyla aştı.

Soğuk su, kuvvetli akıntı, 2 metreyi bulan dalgalarla mücadele eden Avcı, çok yoğun deniz trafiği ile bilinen Manş Denizi'ni 15 saat 47 dakikada geçtikten sonra Türk bayrağını açtı.

Bengisu Avcı, Türkiye'den solo olarak Manş'ı geçen 15'inci yüzücü oldu ve 1875 yılından bugüne kadar parkuru tamamlayan bin 521 kişi arasında yerini aldı.

Avcı yaptığı açıklamada, Manş Denizi'ni geçmek için ilk kez geçen sene denemede bulunduğunu ancak hipotermi nedeniyle hakem kararıyla sudan çıkarıldığını söyledi.

Deniz ve kara antrenmanlarıyla parkura hazırlandığını dile getiren Avcı, kilo almak için büyük çaba gösterdiğini, karbonhidrat ve yağ ağırlıklı gıdalarla beslendiğini kaydetti.

Manş Denizi'ni geçmeyi denerken arkadaşlarını ve teknede kendisine eşlik eden annesini düşünerek motive olduğunu vurgulayan Avcı, şöyle konuştu:

"Hazırlık sırasında en çok kilo durumuma dikkat ettim. 60 kiloydum ve Manş için zayıftım. Bu sene yaklaşık 10 kilo aldım. Yağ ve kas oranını artırdım. Dalgalar çok yüksek ve güçlü olduğu için kaslarımı güçlendirdim. Hırvatistan'da kamp yaptım. İngiltere'den bir ekipten antrenman konusunda destek aldım. Geçen seneki yenilgim bana tecrübe kattı. Bana inanmaya devam edenleri düşündüm. Yüzerken arkadaşlarımın isimlerini saydım ve başardım."

Avcı, Manş'taki başarısının kendisini kamçıladığını kaydetti.

Hedef yükselterek çalışmalarına devam edeceğini aktaran Avcı, "Bundan sonra Oceans 7 tamamlayan ilk Türk kadını olmak istiyorum. İngiliz Kanalı (İngiltere-Fransa), Cook Strait (Yeni Zelanda), Catalina Kanalı (ABD), Cebelitarık Boğazı (İspanya-Fas), Molokai Kanalı (Hawaii), Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya), Tsagaru Kanalı'nı (Japonya) aşmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bunu başarabilecek birçok insan olduğunu belirten Avcı, maddi ve manevi zorlukların aşılmasıyla zaferlerin elde edilebileceğini dile getirdi.

Avcı, Manş Denizi'ni geçerek Türk sporculara ilham vermeyi istediğini vurguladı.

Başarısıyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunduğunu söyleyen Avcı, 34 bağışçının katkısıyla ihtiyaç sahibi 2 kişiye akülü araba alındığını sözlerine ekledi.