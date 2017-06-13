Deprem İzmir Körfezi'nde olsaydı...

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Alim Murathan, 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrası basın toplantısı düzenledi

Depremin büyüklüğünü AFAD'ın 6.2 kendi yaptıkları çalışmaların ise 6.4 olarak ölçtüğünü son yıllarda bu körfezde gerçekleşen en büyük deprem olduğunu belirten TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Alim Murathan, “Bu bildiğimiz bir fay hattı değil. Derinliği 7-10 kilometre olması nedeniyle kıyı kesimde oldukça yoğun şekilde hissedildi. Kıta sahanlığımızın dışında olması büyük bir şans. Artçı depremler gerçekleşti. Enerji boşalımı olduğu için büyük bir depremi bu hat üzerinde beklemiyoruz. Bu depremin uzantısı Bakırçay bölgesinde etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda bilimsel inceleme yapacağız. Eğer bizim iç denizimizde, İzmir Körfezi'nde bu büyüklükte bir deprem gerçekleşseydi çok yıkıcı olurdu. 17 yıl önce İzmir'de yapılan Radius Projesi deprem senaryosu 6.4 büyüklüğünde bir depremin İzmir'de 1 milyon kişi evsiz kalabilirdi. İzmir'deki Radius Projesi bugün raflarda duruyor. Mutlaka revize edilmelidir. Öneriler de bir an önce yaşama geçirilmelidir. Karaburun yarımadasına yakın bu deprem bir uyarıdır. Midilli bölgesinde bu depremin yıkıcı etkisinin olabileceğini tahmin ediyoruz ama bu konuda bilgi sahibi değiliz" dedi.



"ZEMİN VE YAPI DENETİMİ YAPILMALI"

"İZMİR KÖRFEZİ'NDEKİ FAYLAR RİSKLİ"

Bu depremin ciddi bir şans ve uyarı olarak görülmesi gerektiğini belirten Murathan, sözlerini şöyle sürdürdü:“İzmir'de 13 tane aktif fay var ve bu faylara yönelik yeterli önlemin alınmadığını düşünüyoruz. Depremleri önlemek mümkün değil ama felaketleri önlemek mümkün. Yapı ve güvenliği bugün maalesef kontrol dışı. İzmir kıyı şeridi çok gevşek olduğundan bu bölgelerde yaşayanların önemli bir kısmı evsiz kalırdı. Bu anlamda mutlaka bir yapı denetimi etkin bir şekilde yapılmalı, ikinci olarak zeminlerle ilgili de denetimler hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hem de Büyükşehir Belediyesi tarafından kamusal denetim altına alınmalı. Gevşek zeminde yaşayanlar bu depremi 6.6 şiddetinde hissetti. Yapılacak yeni binalarda mutlaka zemin iyileştirmeleri, zemin denetimleri yapılmalı. Yapı denetimi Türkiye'de ve İzmir'de yok."Karaburun Yarımadası'nın geçmişte olduğu gibi 6.7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini belirten Murathan, "Son deprem orta büyüklükte bir deprem ve kıta sahanlığımız dışındaki bir fayda gerçekleşti. Bundan sonra bu aktif hat üzerinde büyük bir deprem beklemiyoruz. 6.4'ün altında artçı depremler olabilir. Asıl risk İzmir Körfezi'ndeki 13 fay hattı. Eğer Körfezde olsaydı kıyıdaki konutlarda bunun etkisi 8 ila 10 şiddetinde hissedilirdi. İzmir fayında 1688 yılında 6.5 büyüklüğünde depremde kentin yarısı yıkılmış. Bu fay uzun süredir aktif değil. Fakat İzmir'de 13 tane 6.5- 7 şiddetinde deprem üretecek fay var. Onun için risk analizleri bir an yapılarak yapı denetimleri ve yapı güvenliği için denetimler gerçek anlamda etkin bir şekilde yapılmalı. Karaburun yarımadası açıklarındaki bu depremin mekanizmasını henüz çözemedikleri için İzmir Körfezi'ne etkisi olacağını söylemek mümkün değil, gerçek de değil. İzmir'deki riski gözönüde tutarak önlemler almalıyız.Konutların oturduğu zeminlerde kamu denetim gerekli" dedi.