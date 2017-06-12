Deprem paniği. Önce 6.0 sonra 4.9 ile sallandık!

İzmir'de deprem oldu. Şiddetli bir şekilde hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Ege Denizi'nde 15.28'de 6.0 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Marmara ve Ege'de hissedilen deprem İzmir, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ gibi pek çok ilde paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre saat 15.35'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü ilk olarak 6.3 olarak açıklandı. Ancak Kandilli Rasathanesi sonra 6.0 olarak bilgiyi revize etti.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinde meydana geldiği duyuruldu.







Sarsıntı İzmir, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Bursa’da da hissedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak duyurdu. (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre saat 15.28'de, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,98 kilometre açığı olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.





ARTÇI DEPREM...

İzmir Valisi'nden açıklama



ARTÇILAR MEYDANA GELDİ

Ege'de saat 15.35'te 4.9 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.İzmir Valisi Erol Ayyıldız yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine intikal eden olumsuz bir durumun, can ve mal kaybının olmadığını belirtti.İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu da depremle ilgili merkeze ulaşan can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar bilgisinin bulunmadığını, tüm ekiplerin Karaburun, Mordoğan ve kıyı yerleşimlerde incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.AFAD'ın verilerine göre saat 15.31'de 4.9, saat 15.35'te 3.4, saat 15.47'de 4.5 büyüklüklerinde yine Karaburun merkezli artçı sarsıntılar daha meydana geldi. Uzmanlar artçıların süreceğini belirtirken, başta İzmir olmak üzere Ege kıyısındaki merkezlerde birçok kişi ev ve işylerine girmedi.