Depremde sokakta kalanlara belediyeden yemek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi, deprem sonrası evlerine girmekten çekinen vatandaşlar için 10 Gezici Mutfak aracıyla gece boyunca çorba, pide, ayran ve su dağıtımı yaptı

Merkez üssü Ege Denizi (Karaburun açıkları) olan 6.3 şiddetindeki deprem İzmir'de ve birçok ilde paniğe yol açtı. Bu panik ve korku nedeniyle evlerine girmek istemeyen vatandaşlara İzmir Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. Büyükşehir Belediyesi Aşevi'ne bağlı 10 adet Gezici Mutfak ekibi, geceyi dışarına geçiren İzmirlilere iftar saatinden itibaren çorba, pide, ayran ve su servisi yaptı. Karaburun ve Mordoğan da dahil olmak üzere kentin farklı noktalarını dolaşan Büyükşehir ekipleri, geç vakitlere kadar bu hizmetini sürdürdü.



