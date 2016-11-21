Derbi maçı izleyen dede ve torun, dönüşte kazada öldü

İzmir Ödemiş'te derbiyi izledikten sonra evlerine dönerken kaza yapan dede ve torun hayatını kaybetti

Ödemiş'teki kaza dün saat 22.00 civarında Kaymakçı Mahallesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre şerit ihlali yapan otomobil, motosiklete çarptı. Kazada her ikisi de kasksız olan 60 yaşındaki Mehmet Yeşil ve 13 yaşındaki torunu Mehmet Yeşil hayatını kaybetti.



Dede ve torunun bir kahvede Fenerbahçe ile Galatasaray derbisini izledikten sonra eve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.



Kaza sonrası dede ve torun kanlar içinde yere savrulurken, otomobilin ise ancak 130 metre ilerde durduğu belirtildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirirken, otomobil sürücüsünün ise aracı bırakıp olay yerinden kaçtığı öğrenildi.



Kaçak sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.