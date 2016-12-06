Derede bulunan cesedin kimliği tespit edildi

İzmir'in Konak İlçesi'ndeki bir derede cesedi bulunan kişinin, 52 yaşındaki Hüseyin Kara olduğu ortaya çıktı. Daha önce müzikhol işletmeciliği yaptığı belirtilen Kara'nın dengesini kaybedip dereye düşerek can verdiğinin düşünüldüğü öğrenildi

Halkapınar otobüs son durakları yakınındaki derede geçen 27 Kasım'da hareketsiz halde bir kişinin suyun içinde bulunduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen polis, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatıp itfaiyeden yardım istedi. Polisin önlem aldığını gören onlarca kişi derenin çevresinde toplanıp cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Polisin tüm uyarılarına rağmen ısrarla dere kenarında bekleyen meraklı kalabalık arasında çocuklar da yer aldı. İtfaiyenin merdivenli aracıyla ceset çamurlu suyun içinden çıkartıldı.



DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞMÜŞ OLABİLİR



İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan cesette yapılan incelemede, herhangi bir bıçak ya da silah yarasına rastlanmadığı, yalnızca düşmeye nedeniyle dizlerinde hafif yara oluştuğu belirlendi. Ayrıca polisin kimlik tespiti için başlattığı çalışmada, ölen kişinin bir süre müzikhol işletmeciliği yapan Hüseyin Kara olduğu ortaya çıktı. Çevresinde 'Karadayı' olarak bilinen ve işsiz olduğu öğrenilen Kara'nın, dengesini kaybederek dereye düşüp, boğularak yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde durulduğu, ölümüyle ilgili şüpheli bir durumun olmadığı bildirildi.

