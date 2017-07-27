Deri ihracatçılarından Rusya atağı

TÜRKİYE'nin Rusya'da açacağı Türkiye Ticaret Merkezi'ni tanıtan İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, bu merkezle konjoktürel dalgalanmaların etkisinin azaltılacağını söyledi

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlediği toplantıda, Türk deri sektörünün Rusya'da kurmayı planladığı Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) çalışmaları hakkında konuştu. Moskova'da kurulacak merkezin konumu ve niteliklerini anlatan Şenocak, TMM'lerin birkaç ihracatçı ile birlikle açılmasının daha faydalı olacağını düşündüğünü söyledi. Şenocak, Rusya ile ticarette ciddi artışlar olduğunu belirterek, "Başta ayakkabı olmak üzere. Tüm sektörlerin ortalamasında yüzde 75 civarında artış var. Dip yaptığımız için oranlar yüksek görülebilir ama katlamalar iyi gidiyor" dedi.



Uçak düşürme krizi sonra Rusya'ya gidip- gelmelerde bir takım sorunlar görüldüğünü, öte yandan Rusya'nın ekonomik yapısında da değişmeler olduğunu belirten Şenocak, şöyle konuştu:



"Rusya ile yapılan ticaret bavul ticareti ya da özel faturayla yapılan ticaretler. Ama Rusya da uluslararası ticaret kurallarıyla hareket etmek istiyor. Orada açılacak bir TTM tamamıyla uluslararası ticaret kuralları içinde hareket edeceği için konjonktürel dalgalardan daha az etkileniriz. Uçak krizinden sonra Laleli, Zeytinburnu büyük sıkıntı yaşadı. Ama bunun yanında orada bazı Türk firmaları, sistemli çalışan dünya ticaret kurallarına göre çalışan firmalar hiç bir sıkıntı yaşamadı. Ürünlerini çok rahat sattı. Hatta 'cirolarımızın arttığı dönemler oldu' dediler."



"2 YIL TAAHHÜT KOŞULU İLE DÜKKAN KİRASI AYLIK 1000 DOLAR"



Şenocak, merkezin 2018'in ilkbahar sezonuna doğru açılmasını planladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yapacağımız sözleşmede belirli isteklerimiz de olacak. Girişlerin düzenlenmesi, güvenlik, toplu taşımadan merkezimize shuttle (servis aracı) hizmeti gibi hizmetler. Orası şu anda yüzde 30 doluluk oranıyla faaliyette olan bir alışveriş merkezi. Biz 4 katlı 250 bin metrekare alana sahip binanın ilk katını kullanacağız. Dükkanların 100 metrekare olacak şekilde yeniden belirlenmesini, binanın dış cephesinin yeniden düzenlenmesini isteyeceğiz. Ancak yüksek tavanı sayesinde isteyenler maliyetini kendisi karşılamak koşuluyla asma kat yapabilir. 2 yıl taahhüt koşulu ile dükkan kirası aylık 1000 dolar olarak düşünüyoruz. Tabii ki devamında da dükkanda kalmaya devam edebilirler. 2 yıl için 25 bin dolar yatırmış olan işletme devletten 75 bin dolar destek almış olacak."



Devlet desteğinin yüzde 75'e varan oranlara ulaşacağını belirten Şenocak, "Bu destekler büyük bir çoğunluğu buraya yatırım yapılırken direk uygulanacak. Ancak gümrük desteği gibi alanlarda ticaret yapıldıkça destek verilecek. Birinci kattaki dükkanlarda satışın toptan şekilde yapılması zorunlu olacak. Ancak isteyenler ikinci katta dükkan kiralayarak perakende satış da yapabilir" dedi.

Kaynak: