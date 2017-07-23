Deri mühendisliğine ilgi artıyor!

Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Behzat Oral Bitlisli, dünya genelinde deri mühendislerine talebin artığını, otomobil ve teknoloji firmalarının son zamanlarda deri mühendisi çalıştırmak istediklerini belirtti

Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Behzat Oral Bitlisli, yaptığı açıklamada, derinin ayakkabıdan çantaya, otomotivden cep telefonuna, denizcilikten mobilya sektörüne kadar pek çok kullanım alanında, lüks tüketimin en önemli göstergesi sayıldığını kaydetti.



Deri sanayinin, deri mühendisliği öğrencilerini, eğitim döneminden başlayarak takibe aldığını, arz ve talep dengesinin öğrencilerin lehine olduğunu ve kendini iyi yetiştiren öğrencilere daha mezun olmadan iş tekliflerinin yapıldığını ifade eden Bitlisli, "Mezunlarımız halen Amerika’dan İtalya’ya, Almanya’dan İngiltere’ye, Brezilya, Meksika, Çin, Hindistan gibi dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde dünyaca ünlü firmalarda görev yapıyor." dedi.



Mezunlarının önemli firmalarda çalışmasından dolayı gurur duyduklarını kaydeden Bitlisli, "Son zamanlarda otomobil firmaları ve teknoloji devleri bünyesinde deri mühendisi çalıştırmak istiyor. Biz buralarda da mezunlarımızı göreceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.







