Dert dinleyip derman söylüyor

Yüzlerce insanın derdini dinlediğini söyleyen Nurella, 'Suriyeliler başta olmak üzere birçok milletten, renkten ve dinden kişilerle sohbet ediyorum. Dertlerini, sıkıntılarını bana açıyorlar. Öyle acılarla karşılaşıyorum ki kendi acımı kederimi bir kenara bırakıyorum o anda çünkü benim acılarım da bana ağır geliyor. Eski kocamdan gördüğüm işkenceler ve 1 aylık bebeğimin öldüğü günler hala hafızalarımda' dedi

Burcu Özkan- İzmir'in derman teyzesi Nurella, yıllardır Kıbrıs Şehitleri caddesinde yere seccadesini sermiş bir yandan insanların dertlerine derman olmaya çalışıyor, bir yandan caddenin ortasında namazını kılıyor. 5 lira karşılığında insanların dertlerini dinleyen Nurella, kazandığı paranın bir kısmı ile sokak hayvanlarını besliyor

Kocam bana işkence ediyordu

'Yüzlerce insanın derdine çare aradım belki derman oldum belki olamadım ama hep çabaladım' diye konuşan Dermancı teyze Nurella, 'Benim de hayatım oldukça zorlu geçti. Bu yaşa gelene kadar çok acılar çektim. Babam 9 kadınla evlenmişti. Sadece benim annemden 4 çocuğu var. Annemi babamı kaybedeli çok oldu ama kardeşlerim yaşıyor. Ben sadece bir kardeşimle görüşüyorum o da arada bir. Anlayacağınız çok fazla kardeşim, dostum, yakınım yok. Yıllar önce bir evlilik yapmıştım. Bu evlilikten 1 çocuğum olmuştu. Hayırsız bir adamdı. Bana işkence ediyordu ve şiddet uyguluyordu. Ben de çocuğumda beraber evden kaçtım. Rutubetli dam gibi bir eve taşındım ama o dam göçünce çocuğumu göçük altında kaybettim. Henüz 1 aylık ufacık bebekti' dedi.

Tecavüze uğrayanları dinlediğimde ağlıyorum

Yaşadığı talihsiz hayattan sonra insanların dertlerine kayıtsız kalamadığını dile getiren Nurella, 'Tacize ve tecavüze uğrayan onlarca kadının yıllarca kocalarından ve çocuklarından sakladıkları anılarını bana anlatırken göz yaşlarımı tutamıyorum. Benim olayım sadece dert dinlemek ve bu dertlere kendimce derman olabilmek ama bu tarz durumlarda ben de ne yapacağımı bilemiyorum' şeklinde konuştu.

Sokak hayvanlarına da derman oluyorum

Dermancı teyze Nurella, 'Yaz, kış her gün buraya gelirim, kartona yazdığım yazılarımı herkesin görebileceği şekilde sıralarım ki dikkat çeksin ve insanlar neden burada olduğumu anlasınlar. Çünkü beni görünce belediyeye şikayet eden de oluyor, imama şikayet eden de. Onlara göre kıblenin tersi yönde namaz kılıyormuşum. İmam doğru olduğunu söyleyince yakamı bıraktılar. Şimdi eskiye göre daha rahatım, namazımı kılıyorum ardından dertlilere derman arıyorum. Sanmayın ki sadece insanlar dertli. Sokakta kışın ayazında, yazın kavurucu sıcağında hayvanların ne halde olduğunu bilen yok. Ben onlara da kazancımın bir kısmıyla derman oluyorum' diye konuştu.

Peçete satamayan çocuğu eve almıyorlar

'Ailelerin çocuklarına yaptıkları zulümleri gördükçe her anne babanın gerçek anne ve baba olamadığını görüyorum' diyen Nurella, 'Çocuklarını sokağa atan anne ve babalar var. Çocuk elindeki peçeteleri satmadan gelirse eve almıyorlar. Bunlara ana baba demek bana yakışmaz. Yazık o çocukların haline. Burada herkesin hikayesi farklı aslında, çünkü çocuklar ana babalarından, ana babalar çocuklarından şikayetçi ama ben hep çocuklardan yana duruyorum burada' ifadelerine yer verdi.