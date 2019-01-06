DEÜ Hastanesinde doktor darpedildi iddiası

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesinde görevli uzman doktorun hasta yakını tarafından darbedildiği, konunun savcılığa bildirildiği belirtildi

DEÜ Hastanesinde doktor darpedildi iddiası
06 Ocak 2019 Pazar 16:28

DEÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre hastanenin acil servisinde görevli uzman doktor Yekta Anıl Güllü, dün akşam bir hasta yakını tarafından darbedildi.

Açıklamada, "Gerekli inceleme başlatılmış olup, konu savcılığa intikal ettirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Güllü ve tüm hastane personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını umut ediyoruz." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #doktor #darp #dokuz eylül üniversitesi
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