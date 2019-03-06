'DEÜ Manav'da soğan krizi var

AK Parti hükümetinin "Sebze ve meyve fiyatlarını düşürme" amacıyla açtığı tanzim satış noktası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi kantininde de açıldı. Ürünleri satın alan okul personellerinin ellerinde sebze ve meyvelerle odalarına çıkmaları ilginç görüntüler oluştururken, manavda soğan bulunmaması ise tepki çekti.

Doğancan Bingöl - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırsatçılara dersini vermeliyiz. Stokçuların önüne geçerek fiyatları alt seviyeye çekmeliyiz" açıklamasının ardından başlayan tanzim satışı tartışma konusu haline gelmişti. Bu tartışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi'ne açtığı 'DEÜ Manav' isimli tanzim satış tezgâhı ile katıldı. Tıp Fakültesi kantininde bulunan tanzim tezgâhı tepki çekti ve muhalefetten; "Üniversite'nin işi bilim üzerine yoğunlaşıp fiyatlardaki artışın nedenini araştırmak, kantinin içine manav tezgâhı açmak çözüm değil." eleştirisi geldi.

Kantinde pazar sırası

Öğrencilerin ders arasında çıkıp dinlendiği kantinde sebze ve meyve satılması ise görenleri şaşırtıyor. 'DEÜ Manav' reyonuna günde 2-3 kere soğuk hava depolarından yapılan takviye ile gün içinde sürekli satış devam ediyor. Tezgahlarda kilosu 4 liradan ayva, 3 liradan elma, 3 liradan patates ve 3 liradan domates satılıyor. Ürünleri satın alan kişiler okulun kantininde sıraya girerek ödemeleri yapmak için bekliyor. Ürünleri satın alan okul personellerinin ellerinde sebze ve meyvelerle odalarına çıkmaları ise ilginç görüntüler oluşturuyor. Öğrenci kantininde satılan bu ürünler çoğunlukla fakültenin akademik personeli tarafından tercih ediliyor. Bazı personeller ise tezgâhta soğan olmamasına tepki gösterdi.

Yukarıda tıp, aşağıda manav

Öğrencilerden bazıları tanzim satış noktasını eleştirirken bazıları ise 'Ders aralarında zararlı besinler tüketmek yerine, meyve tüketebileceğimiz güzel bir girişim oldu. Destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Okul personellerinin bir bölümü ise "Burası Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden ve Tıp Fakültelerinden biri yukarı katta öğrenciler tıp eğitimi görürken aşağı katta sebze ve meyve satılması gülünç görüntüler oluşturuyor." eleştirisinde bulundu. Dokuz Eylül Üniversitesi Rekörü Nükhet Hotar'ın yaşanan tartışmalar azaldığında diğer fakültelerde de bu uygulamayı hayata geçireceği söylenenler arasında.