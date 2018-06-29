DEÜ öğrencilerinden alkışlanacak proje

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, kampüsteki sahipsiz kedi köpeklere sahip çıkmak için proje başlattı, aç olanları harçlıklarıyla aldıkları mamalarla besledi, hastalananları veterinere götürüp iyileştirdi, yaz günlerinde susuz bırakmamak için nöbet tutmaya başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileri, kampüsteki sahipsiz, hasta, yaralı hayvanların hayatta kalması için harçlıklarını, zamanlarını, emeklerini ve gönüllerini ortaya koydu.

DEÜ kampüsündeki hayvanlara "dost eli" uzatmak isteyen farklı bölümlerden yaklaşık 300 öğrenci, topluluk kurdu.

Öğrenciler, sayısı 100'ü bulan kedi ve köpekleri besleme noktaları oluşturdu, yemekhanelerde artan yemekler bu noktalara taşıdı. Hasta ve yaralı olanları harçlıklarından arttırdıkları parayla veterinerlere götüren öğrenciler, ilaç ve yemek masraflarını da cebinden karşıladı.

Soğuk kış ve sıcak yaz aylarında kedi ve köpekleri yalnız bırakmayan öğrenciler, üniversite yönetimi ve sponsor firmaların desteğiyle hayvanları beslemeye, onların ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti.

DEÜ Lojistik Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Berkay Türkali, üniversite bünyesindeki tüm kampüslerde sahipsiz hayvanların beslenme, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşıladıklarını, en önemlisi de sevgi paylaşımında bulunduklarını anlattı.

Köpek ve kediler için hafta içi okul yemekhanesinden karşıladıkları mamayı belirlenen noktalara taşıdıklarını kaydeden Türkali, hafta sonu ise harçlıklarını birleştirip kuru mama satın aldıklarını ifade etti.

Türkali, beslenme hizmeti için DEÜ Rektörlüğünün bir araç tahsis ettiğini ve tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bu projeyi yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

Her kedi ve köpeğin beslenmesinin yanı sıra sağlık durumuyla da yakından ilgilendiklerini dile getiren Türkali, "Buca Belediyesinin de desteğini aldık. Rehabilitasyon merkezinde tedavilerini yaptırıyoruz. Ağır hastalıklarda ve ameliyat durumunda ise veterinere kendi harçlıklarımızla götürüyoruz. Zaman zaman ailelerimiz harçlığımızın çabuk bittiğini söylüyor ama canları beslediğimizi öğrenince onlar da destek veriyor." diye konuştu.

Türkali, son günlerde hayvanlara yönelik şiddet olayları yaşandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Maalesef hayvanlara yönelik kötü olaylar yaşanıyor. Konuyla ilgili yasal yaptırımların ağırlaştırılmasını istiyoruz. Hayvanların da can taşıdığını fark etmeleri gerekiyor. İnsanların tüm canlılara bu bilinçle yaklaşmasını önemsiyoruz. Sahipsiz canlara kötü davranmasınlar, besleyenlere engel olmasınlar. Herkes kapısının önüne bir kap yemek ve su koyarsa onlar için de hayat kolaylaşır."

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Gonca Kuzucular da hedeflerinin farkındalık oluşturmak olduğunu dile getirerek, "Kulübe katıldıktan sonra hayvanlara olan sevgimiz arttı. Ben o kadar sevdim ki veterinerliğe doğru kaydım. Mühendislik diplomamı aldıktan sonra veterinerlik okumaya da karar verdim." dedi.

Felsefe Bölümü öğrencisi Yaren Yıldız da öğretim üyelerinin yanı sıra ailelerinden de destek aldıklarını ve kulüp çalışmalarından etkilenen ailesinin artık evinin önüne kedi ve köpekler için bir kase su bıraktığını kaydetti.