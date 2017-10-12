DEÜ rektörlük binası inşaatı 5 yıldır sürüyor

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Tınaztepe Yerleşkesi'nde yaklaşık 5 yıl önce başlattığı ve yapımı yılan hikâyesine dönen yeni rektörlük binasının inşaatı hâlâ bitmedi. Binanın inşaatı bitmeden sıvasının attığı, camlarının döküldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve binanın 2018 yılında tamamlanacağını söyleyen DEÜ yetkilileri, inşaatın bu kadar uzun sürmesinin nedeni olarak ise 'hukuki süreçleri' gösterdi

Ali Budak-Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Tınaztepe yerleşkesinde 5 yıl önce yeni rektörlük inşaatına başlandı. Ancak yeni binanın yaklaşık yüzde 80'inin bitmesine rağmen inşaat durdu. Yaklaşık 2 yıldır hiçbir işlem yapılmadığı yönünde iddialar üzerine DEÜ yetkilileriyle görüştük. Binada hiçbir sorun olmadığını, tamamen hukuki nedenlerden dolayı inşaatın bu kadar uzadığını belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Veysel Altunkeyik, 2018 yılında binanın inşaatının tamamlanacağını ve rektörlüğün 2019 yılında Alsancak'tan taşınacağını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi'nde yapımı 5 yıldır süren ve hâlâ tamamlanmayan yeni rektörlük binasına tepkiler sürüyor. Binanın henüz tamamlanmadığı ancak sıvasının atmaya başladığı, yaklaşık 2 yıldır bir çivi bile çakılmayıp kaderine terk edildiği ve rektörlük olarak kullanılmayacağı için inşaatın tamamlanmadığı yönündeki iddialara DEÜ yetkilileri cevap verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Veysel Altunkeyik, inşaatın yaklaşık yüzde 80'inin bittiğini ama inşaatı yapan firmanın mali hacziyete düşmesi nedeniyle başlayan hukuki süreçlerin uzun sürmesi nedeniyle yapımın bitmediğini söyledi.



'Hukuki süreçten dolayı inşaat uzadı'



2012 yılında başlayan inşaatın bu kadar uzun sürme nedeni ise işi alan firmanın inşaatın yaklaşık yüzde 80'ini tamamladıktan sonra mali hacziyete düşmesi olarak açıklayan Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Veysel Altunkeyik, '17 milyon 200 bin lira bedelle bu işin ihalesi 10.05.2012 tarihinde yapıldı ve sözleşme imzalandı. Ancak işi yapan firma binanın yaklaşık yüzde 80'ini tamamladıktan sonra mali hacziyete düştü. Hacziyete düşünce de sözleşme iptal edildi. Normalde işin teslimi 2016 yılında olacaktı. Fesih işleminden sonra yeni ihale yapıldı. Kamu İhale Kurumu'nda sürecin nasıl işletilmesi gerektiği açıkça bellidir. İhaleye katılan firmanın belgelerindeki eksiklik dolayısıyla bu iş verilmedi. Sonra başka bir ihaleyle iş başka bir firmaya verildi. Bu firma işi yapmaya başladı. Ancak işi alamayan diğer firma mahkeme kararıyla işi aldı. Sonra süreç Danıştay'a taşındı. Danıştay en başta üniversitemizin verdiği kararı verdi ama iş yaklaşık 1 yıldan fazla uzadı. Şu anda ise firmayla her şey tamamlandı ve imzaların atılması kaldı. Sonrasında inşaat kaldığı yerden devam edecek. Binada herhangi bir sorun yok. Binadaki bütün işlemler hukuki olarak kayıtlarımızda yer alıyor' dedi.



'Yeni binamıza taşınacağız'



Binada iddia edildiği gibi yapılmadan yıkılmaya başladığı gibi bir durum olmadığını belirten Altunkeyik, şöyle devam etti: Sözleşme sonrası inşaat kaldığı yerden devam edecek. İnşaatın bu kadar uzun sürme nedeni de sürecin sürekli olarak mahkemeye taşınmasıydı. Süreç o nedenle bu kadar uzadı. Binamızın 2018 yılı sonunda tamamlanmasını öngörüyoruz. Tamamlandıktan sonra da 2019 yılında taşınma işlemlerimiz başlayacak. Mevcut binada kalacağımız yönünde şu ana kadar herhangi bir karar alınmadı. Zaten burada kalacaksak o binayı niye yapalım? Bütün planlarımız yeni binanın bir an önce tamamlanması ve rektörlüğün oraya taşınması yönündedir.

















