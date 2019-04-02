DEÜ Rektörü Nükhet Hotar: Öğrencileri tehdit etmemiz söz konusu değil

9 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın, CHP Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'le buluşmak isteyen öğrencileri tehdit ettiği ileri sürülmüştü. Hotar, iddialara yalanladı.

CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, "Forumda Tunç Başkan'la buluşan öğrencilere soruşturma açmakla tehdit etmiş. Gençler gelip bize söylediler. Sayın Soyer de öğrenciler mağdur olmasın diye programı iptal etti" iddiasında bulundu. Rektörlükten yapılan açıklamada, bu tür iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, 'Bu iddiaların tamamı yalandır, bunları dile getirenler de müfteridir' denildi. Rektörlük açıklamasında şu görüşlere de yer verildi:

Rektörlüğün Buca'da kamuya açık bir alanda yapılacak bir toplanıya müdahale etmesi mümkün değil. Anayasal özgürlükler çerçevesinde dileyen dilediği yere de gidebilir, istediği toplantıya da katılabilir. Bunun önünde hiçbir engel bulunmamakta. Bu gerçeği görmeden yapılan açıklamalar kabul edilemez.