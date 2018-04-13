DEÜ’de geleceğin sporcuları yetişecek

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye Yüzme Federasyonu ile İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanacak protokolle, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) kurulacak. Kurulacak olan merkezde ise dünya şampiyonluğuna aday sporcular yetiştirilecek

Ali Budak- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye Yüzme Federasyonu ile İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanacak protokolle, üniversite bünyesinde kurulacak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) dünya şampiyonluğuna aday - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye Yüzme Federasyonu ile İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanacak protokolle, üniversite bünyesinde kurulacak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) dünya şampiyonluğuna aday sporcu lar yetiştirilecek.



Yüzmeye önem veriyoruz



Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nde düzenlenen imza töreninde konuşan DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, üniversite olarak sağlık, teknoloji, kültür sanat ve spor gibi alanlarda hedefler belirlediklerini söyleyerek, 'Belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalara başladık. İlk olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nu fakülte formatına dönüştüreceğiz ve bununla ilgili gereken adımlar da atıldı. Spor branşları arasında yüzmeye büyük önem veriyoruz. Belirlediğimiz branşları Türkiye’de daha da ileriye götürme gibi hedeflerimiz var. Alanında hangi sporda olursa olsun, dünyaca ünlü sporcular ve antrenörleri yetiştirmeyi hedefliyoruz' dedi.

Performans Ölçüm Merkezi kurulacak

İmzaladıkları protokolle ilk olarak üniversite bünyesinde, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM), 'Yetenek Avcılığı Merkezi' ve 'Performans Ölçüm Merkezi' kuracaklarını anlatan Çelik, şöyle devam etti: Alanında ulusal ve uluslararası dereceleri olan antrenörlerimizle İzmir’in köylerini tek tek dolaşıp yetenekli çocuklarımızı keşfederek, Türk sporuna olimpiyat sevisinde sporcular yetiştirmek, spora ve sporcuya daha iyi eğitim olanakları kazandırmak istiyoruz.

İzmir, yüzme sporunu çok önemsiyor

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da İzmir’in Türkiye Yüzme Federasyonu açısında önemli bir il olduğuna işarete ederek, 'İzmir büyük potansiyele sahip, İzmir yüzme sporuna en çok sporcu veren şehirlerimizden bir tanesi. İzmir’de bu potansiyel varken bunu değerlendirmek istedik. İzmir bizim için çok ayrı bir yer. Alttan tarama testleri ile çocukların hangi spora ilgili olduğu belirlenip, o spora yönlendirilecek' İfadelerini kullandı.

53 bin çoçuk yetenek taramasından geçecek

İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ise imzalanan protokolle İzmir’de yüzme sporunun büyük bir ivme kazanacağını dile getirerek, bunda emeği geçen herkese teşekkür etti. Kısa sürede il genelinde 53 bin çocuğu yetenek taramasından geçireceklerini aktaran Uslu, belirlenen yeteneklerin ilgili branşlara yönlendirileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün ardından 7 yaşındaki Bade Tenikler’in, sporcu merkezine kaydı yapıldı. Bade’ye yüzme ekipmanları hediye edildi.