Dev rüzgar türbini İzmir Fuar alanında

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) yenilenebilir enerjiye yönelik ilgiyi artırmak için sergilenecek olan, dev rüzgar türbini kanadı ve rüzgar türbini kulesi, trafik polislerinin kontrolünde fuar alanına getirildi

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yenilenebilir ve yeşil enerjiye yönelik farkındalığı artırmak için Kültürpark Lozan Kapısı'nın girişinde sergilenecek olan 58.5 metre boyunda ve 15 ton ağırlığındaki rüzgar türbini kanadı ile 38 metre boyunda, 50 ton ağırlığındaki rüzgar türbini kulesi trafik polisleri eşliğinde yapılan gece operasyonuyla fuar alanına getirildi. Ziyaretçilerin 27 Ağustos'a kadar ziyaret edebilecekleri rüzgar türbinini fuar alanına getiren nakliye firmasının İzmir Bölge Müdürü Levent Çağkan Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada şöye konuştu:



"Bu yıl 86'ncısı düzenlenecek İzmir Fuarı'nın konseptine uygun olması amacıyla rüzgar tribünü kanadı ve kulesi getirdik. Bu seneki fuarımızın konusu enerji ve inovasyon. Niyetimiz halkımıza yeşil enerjiyi tanıtmak, yıllarca dağlarda gördükleri rüzgar türbinlerini daha yakından göstermek, gençlerimizi özendirmek. Bu rüzgar türbini kanadı ve kulesini şehir içerisinde taşımamız gerekti. Alsancak Limanı'ndan buraya kadar gelirken özellikle trafiğin yoğun olmadığı gece vakitlerini seçtik. Sonrasında polisten, belediyeden ve karayollarından gerekli izinlerimizi aldık. Bazı bölgelerde sinyalizasyon lambalarını, bazı bölgelerde direkleri sökmek zorunda kaldık. Çünkü aracımızın boyu yaklaşık 62.5 metreye tekabül ediyor. Gururluyuz ve bütün İzmirlileri fuara bekliyoruz."