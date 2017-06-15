Devrilen TIR, otoyolu trafiğe kapattı

İZMİR'in Narlıdere İlçesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol ayrımındaki bariyerlere çarparak devrildi. TIR'ın dorsesindeki yük yola saçılınca trafik akışı durdu

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Narlıdere Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Çeşme yönüne giden Tanju Emre Kan, yönetimindeki 35 EJJ 29 plakalı TIR'ın direksiyon kontrolününü Narlıdere yol ayrımına yitirdi. TIR, ortadaki demir bariyerlere çarparak yan devrildi. Kazanın etkisiyle Kan yönetimindeki TIR'ın 35 AJ 4285 plakalı dorsesinde yüklü olan otomobil parçaları yola savruldu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde TIR şoförü Kan'ın kazadan yara almadan kurtulduğu belirlendi. Polis, yolu trafiğe kapatırken, kaza yapan TIR'ın bağlı bulunduğu şirket yetkilileri, kaza yerine başka bir TIR ve forklift göndererek yola savrulan parçaları buraya aktardı. Bunun üzerine polis, yolun tek şeridini kontrollü olarak trafiğe açtı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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