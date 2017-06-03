Devrilen traktörün altında can verdi

Kaza, bu sabah, Bozdağ Mahallesi Büyükçavdar Mevkii'nde meydana geldi. Tarlasına giden çiftçi, evli ve iki çocuk babası Hakkı Bozer, yönetimindeki 35 ZUN 54 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tarlaya devrilen traktörün altında kalan Bozer, kaza yerinde öldü. Nöbetçi savcı ve jandarmanın kaza yerinde yaptığı inceleme sonrası Bozer'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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