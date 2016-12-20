Devrilen traktörün altında kalıp öldü

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ödemiş'in kırsal Küçükören ile Küre Mahalleri arasında meydana geldi. Daha önce otobüs şoförlüğü yapan evli Mustafa Cengiz Kılıç, kullandığı 35 ZDE 74 plakalı odun yüklü traktörün direkiyon kontrolünü, yoldaki buzlanma nedeniyle yitirdi. Savrulan traktör, yol kenarına devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Kılıç, ağır yaralandı. Çevredeki köylülerin yardımıyla kurtarılıp, bir otomobile hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Kılıç, yolda 112 Acil Servis ambulansına nakledildi. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürülen Kılıç, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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