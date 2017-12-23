Devrim şehitleri İzmir'de anıldı

Menemen’de 87 yıl önce meydana gelen ayaklanmada hayatlarını kaybeden devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile arkadaşları, Yıldıztepe’de düzenlenen törenle anıldı

Menemen ilçesinde 87 yıl önce meydana gelen kanlı ayaklanmada, Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Şevki Bey, Yıldıztepe’de düzenlenen törenle anıldı. Kubilay Anıtı’na çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve saygı atışıyla başlayan törende İzmir Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ve Şehit Asteğmen Kubilay’ın ailesi de hazır bulundu.



Törende, Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın mesajını okudu. Mesajda, “23 Aralık 1930'da Atatürk ilke ve devrimleri uğruna canlarını veren Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Şevki Bey'i rahmetle anıyoruz. Bizi biz yapan değerlerimizin simgesi olan tüm şehitlerimiz gibi Kubilay ve arkadaşları da Türkiye Cumhuriyeti'nin gönlünde ebedi yerlerini almıştır. Milletimizin birlik, beraberlik ve fedakarlıkları sayesinde, ülkemizin bütünlüğüne kastedenler hüsrana uğratılacaktır. Bugüne kadar şehitlik mertebesine ulaşmış tüm polis, asker, güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla anıyoruz” sözlerine yer verildi.



Anıt Özel Defteri imzalandı. Katılımcıların hep birlikte anı fotoğrafı çektirmesinin ardından Yıldıztepe’deki şehitliğe geçildi ve şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Tören sonrasında, meydanda bir araya gelen sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar birlikte “Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü”ne katıldı. Katılımcılar, daha sonra hep birlikte saygı duruşunda bulundu; İstiklal Marşı'nın ardından anıta ve şehitliğe karanfil bırakıldı.



Kubilay ve Cumhuriyet şehitleri anısına koştular



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “11. Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu”nu erkeklerde Ramazan Özdemir, kadınlar kategorisinde ise Büşranur Koku kazandı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 87 yıl önce Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları anısına düzenlediği “11. Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu” Menemen'de yapıldı. Yarışa 170 sporcu katıldı. Türkiye'nin en başarılı atletlerini bir araya getiren koşu 4 farklı kategoride düzenlendi. Startını İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan'ın verdiği 10 kilometrelik koşu, Çanakkale Asfaltı’ndan başladı ve Menemen’deki Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı önünde sona erdi. Toplam 51 bin 600 TL ödüllü “11. Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu”nu erkeklerde Ramazan Özdemir, kadınlar kategorisinde ise Büşranur Koku kazandı. Genç Erkekler’de Sezgin Ataç, Genç Kadınlar’da Semra Karaaslan ipi göğüsleyen isimler oldu. Birincilere ödülü Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, ikincilere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, üçüncülere ise Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit verdi.