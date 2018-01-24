Dijital oyunlar İzmir'de yapılacak!

Dokuz Eylül Üniversitesi DEPARK ile NETMARBLE, Dijital Oyun ve Tasarım Kuluçkası’nın kurulması ile ilgili protokol imzaladı. Türkiye’nin 2023 yılı bilişim ihracatı hedefi olan 1 milyar doların sadece oyun ile yapılabileceğini belirten Özistek, ‘Oyun desteklenmesi gereken 4 ana sektörden biri. Oyun tek başına Türkiye’nin 2023 bilişim ihracatı hedefini tutturabilir. Hala vakit geç değil’ dedi

Gamze Geçer-



‘Üniversite-Sanayi işbirliği Silikon Vadisi düzeyinde olmalı’



Daha kaliteli oyun geliştirmek isteyenlere hizmet etmek amacıyla Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK( bünyesinde açılan İzmir'in ilk Dijital Oyun ve Tasarım Kuluçkası için Prof. Dr. Erdal Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, geleceğin dijital dünyasında yer almaya önem verdiklerini, belirterek şöyle devam etti: Dijital oyun pazarının ciddi bir istihdam ve katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Yeni işbirlikleri yaparak bilişim sektörünün kılcal damarlarını genişletecek projelerimizi yeni iş modelleriyle geliştirmeye gayret ediyoruz. Üniversite sanayi işbirliğinin Silikon Vadisi düzeyinde gerçekleşmesini; sektöre rol model olacak girişimlerin ve sektör içi konsolidasyonların artması gerektiğini düşünüyoruz. Hem insan kaynakları hem de teknik altyapının hızla geliştirilmesi açısından bunun önemli olduğuna inanıyoruz.



İzmir’e yüksek katma değerli yol açmak istiyoruz



‘Üniversite üst yönetimi olarak Endüstri 4.0’a dayalı her türlü iş modelini biz zaten destekliyoruz’ diyen Çelik, ‘Projelerimizi bunun etrafında şekillendiriyor; dönüşümü sağlayacak her türlü iradeyi de ortaya koyuyoruz. Bir süre önce elektronik aygıtların dizaynından animasyon karakterlerin oluşturulmasına dijital müzecilikten film platosuna kadar birçok özgün projemizi açıklamıştık. Şimdi bunları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Üniversitemizin markasıyla dijtal dünyaya da imza atmak istiyoruz. DEPARK ile NETMARBLE arasında imzalanan bu protokolle de mobil oyun yazılımı geliştiriciliği konusunda yepyeni ve heyecan verici bir başlangıç yapacağız. DEPARK bünyesinde dijital oyun alanında üniversitenin, hem kuluçka merkezi hem de Ar-Ge çalışmalarına destek olacak bir iş ortağı olarak hareket edeceğiz. Amacımız, üniversiteyi bu alanda da üst sıraya taşımak, İzmir’e ve bölgeye katma değeri yüksek yeni bir yol açmak’ dedi.



Yaratıcı ve geliştiricileri buluşturan önemli merkez



Projenin çok değerli ve önemli olduğunu ve İzmir özelinde, çok yetenekli yaratıcı kişiler olduğuna inandığını söyleyen Netmarble EMEA CEO'su Barış Özistek, şöyle konuştu: Türkiye Netmarble açısından Avrupa Ortadoğu ve Afrika bölgesinin bir merkezi konumunda. Dünya’nın büyük oyun firmaları arasında Türkiye’de yerleşik ofisi olan, operasyon yürüten tek firmayız. Burası hem yaratıcı kişileri hem de geliştiricileri buluşturan önemli bir merkez ve önemli bir hub. Bunu da oyun sektörüne kanalize etmek ve buradan global başarılara ulaşabilecek oyun firmaları çıkarmak çok mümkün görünüyor. Türkiye aslında bugüne kadar büyük ölçekte başarılara imza atmış oyun firmaları çıkardı. Fakat Türkiye’de özellikle küçük ve orta büyüklükteki oyun firmalarının sayısı ve yetkinlikleri anlamında bir ihtiyaç ve geliştirilebilecek bir alan var. Dolayısıyla bu tip projeler buna büyük katkı sağlayacak ve Türkiye’nin önünü açacaktır.



‘Sadece oyun bilişim hedefimizi tutturabilir’



2023 yılındaki bilişim ihracatı hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu belirten Özistek, ‘Oyun desteklenmesi gereken 4 ana sektörden biri. Oyun tek başına Türkiye’nin 2023 bilişim ihracatı hedefini tutturabilir. Hala vakit geç değil. Oyunda bu mümkün, çok iyi bir oyunu 1-1,5 senede geliştirip dünya pazarlarıyla buluşturup tek başına 1 milyar dolar ihracat yapabilirsiniz. Önümüzde böyle fırsatlar var. Onun için bu tip işbirlikleri çok önemli ve önümüzü açacaktır' dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Netmarble Türkiye işbirliğinde, DEPARK bünyesinde İzmir'in ilk dijital oyun ve tasarım kuluçkası açıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Netmarble Türkiye işbirliğinde, İzmir'in ilk Dijital Oyun ve Tasarım Kuluçkası'nın açılış imzaları DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ve Netmarble EMEA CEO'su Barış Özistekle birlikte DEÜ Rektörlüğü’nde atıldı.Daha kaliteli oyun geliştirmek isteyenlere hizmet etmek amacıyla Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK( bünyesinde açılan İzmir'in ilk Dijital Oyun ve Tasarım Kuluçkası için Prof. Dr. Erdal Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, geleceğin dijital dünyasında yer almaya önem verdiklerini, belirterek şöyle devam etti: Dijital oyun pazarının ciddi bir istihdam ve katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Yeni işbirlikleri yaparak bilişim sektörünün kılcal damarlarını genişletecek projelerimizi yeni iş modelleriyle geliştirmeye gayret ediyoruz. Üniversite sanayi işbirliğinin Silikon Vadisi düzeyinde gerçekleşmesini; sektöre rol model olacak girişimlerin ve sektör içi konsolidasyonların artması gerektiğini düşünüyoruz. Hem insan kaynakları hem de teknik altyapının hızla geliştirilmesi açısından bunun önemli olduğuna inanıyoruz.‘Üniversite üst yönetimi olarak Endüstri 4.0’a dayalı her türlü iş modelini biz zaten destekliyoruz’ diyen Çelik, ‘Projelerimizi bunun etrafında şekillendiriyor; dönüşümü sağlayacak her türlü iradeyi de ortaya koyuyoruz. Bir süre önce elektronik aygıtların dizaynından animasyon karakterlerin oluşturulmasına dijital müzecilikten film platosuna kadar birçok özgün projemizi açıklamıştık. Şimdi bunları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Üniversitemizin markasıyla dijtal dünyaya da imza atmak istiyoruz. DEPARK ile NETMARBLE arasında imzalanan bu protokolle de mobil oyun yazılımı geliştiriciliği konusunda yepyeni ve heyecan verici bir başlangıç yapacağız. DEPARK bünyesinde dijital oyun alanında üniversitenin, hem kuluçka merkezi hem de Ar-Ge çalışmalarına destek olacak bir iş ortağı olarak hareket edeceğiz. Amacımız, üniversiteyi bu alanda da üst sıraya taşımak, İzmir’e ve bölgeye katma değeri yüksek yeni bir yol açmak’ dedi.Projenin çok değerli ve önemli olduğunu ve İzmir özelinde, çok yetenekli yaratıcı kişiler olduğuna inandığını söyleyen Netmarble EMEA CEO'su Barış Özistek, şöyle konuştu: Türkiye Netmarble açısından Avrupa Ortadoğu ve Afrika bölgesinin bir merkezi konumunda. Dünya’nın büyük oyun firmaları arasında Türkiye’de yerleşik ofisi olan, operasyon yürüten tek firmayız. Burası hem yaratıcı kişileri hem de geliştiricileri buluşturan önemli bir merkez ve önemli bir hub. Bunu da oyun sektörüne kanalize etmek ve buradan global başarılara ulaşabilecek oyun firmaları çıkarmak çok mümkün görünüyor. Türkiye aslında bugüne kadar büyük ölçekte başarılara imza atmış oyun firmaları çıkardı. Fakat Türkiye’de özellikle küçük ve orta büyüklükteki oyun firmalarının sayısı ve yetkinlikleri anlamında bir ihtiyaç ve geliştirilebilecek bir alan var. Dolayısıyla bu tip projeler buna büyük katkı sağlayacak ve Türkiye’nin önünü açacaktır.2023 yılındaki bilişim ihracatı hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu belirten Özistek, ‘Oyun desteklenmesi gereken 4 ana sektörden biri. Oyun tek başına Türkiye’nin 2023 bilişim ihracatı hedefini tutturabilir. Hala vakit geç değil. Oyunda bu mümkün, çok iyi bir oyunu 1-1,5 senede geliştirip dünya pazarlarıyla buluşturup tek başına 1 milyar dolar ihracat yapabilirsiniz. Önümüzde böyle fırsatlar var. Onun için bu tip işbirlikleri çok önemli ve önümüzü açacaktır' dedi.