Dikili açıklarında deprem!

Ege'de depremler sürmeye devam ediyor. Son olarak sabah saat 06.20'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi yine depremle sallandı. Alınan bilgiye göre deprem sabah saat 06.20'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.2 olarak tespit edildi. Kandilli Rasathanesi, depremin 9.1 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.



Depremin merkez üssünün İzmir Dikili'ye 15.86 km uzaklıkta olduğu da açıklanan bilgiler arasında