Dikili Belediyesi temizlik için 22 araç aldı

Dikili Belediyesi devrim gibi bir yeni bir yatırıma daha imza attı. Belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen yatırımla Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün makine parkına 22 adet tam donanımlı araç kazandırılarak, yeni dönemde temizlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale gelmesi hedefleniyor

Dikili Belediyesi, hemşerilerine daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için 15 adet 8 m3 kapasiteli çöp toplama aracı, 4 adet 10 m3 kapasiteli çöp toplama aracı, 2 adet damperli kamyon ile 1 adet traktör satın alarak araç filosunu güçlendirdi. Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, “Araç filomuza dâhil ettiğimiz yeni araç ve iş makinelerimiz gücümüze güç kattı. Çalışkan personelimiz, güçlü ekipman ve yenilenmiş filomuzla artık Çandarlı’dan Bahçeli Mahallesine kadar uzanan geniş sorumluluk alanımızda daha etkin ve verimli hizmetler ortaya koyacağız” dedi.



Araç Filosu 2 Kat Büyüdü



Dikili Belediyesi kent genelinde başlattığı hizmet verimliliğini artırma ve hemşerilerine kısa zamanda kaliteli hizmet sunma seferberliği kapsamında her geçen gün gelişerek büyüyen ilçenin temizlik ihtiyaçlarına kesin çözümler sunmak için temizlik hizmet araçları sayısını 2 kata yakın artırıp, önemli bir başarıya imza attı. Filoya katılan 22 yeni araçla hizmet aracı ve iş makinesi sayısı 19’dan 41’e yükseldi. Önümüzdeki hafta teslim alınacak 3 traktör ve 2 kepçe ile de Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmet aracı filosu daha da güçlenmiş olacak.



Hem Tasarruf Sağlanacak Hem de Kaliteli Hizmetler Kısa Sürede Vatandaşla Buluşacak



Hizmete sunulan yeni araçlarla kullanımdaki araçların çalışma planları revize edilecek ve buna bağlı olarak da daha önceden ortaya çıkan bakım, onarım ve yakıt maliyetlerinde de büyük tasarruflar elde edilecek. Yaz aylarında 500 bini aşan nüfuslara ulaşan kentte çöp ve atık toplama hizmeti artık en yüksek performansla gerçekleştirilecek. Yine çöp toplama aracı sayısının artmasıyla, araçlar hem kısa mesafe kat edecek hem daha fazla atık toplayıp, toplanan atıkların kısa zamanda bertaraf edilmesine katkı sunarak kentteki temizlik hizmeti standardı yükselecek. Araç filosuna katılan son araçlardan olan 15 adet 8 m3 kapasiteli çöp toplama aracı ile 4 adet 10 m3 kapasiteli çöp toplama aracı hidrolik sıkıştırmalı tam otomatik olma özelliğini taşıyor. Filoya katılan damperli kamyon, traktör ve kepçelerin de sahil bölgeleri ile hassas noktalarda oluşacak atıkların bertaraf edilmesine cevap verecek şekilde kullanılması amaçlanıyor. Son teknolojilik donanım ve standartlara sahip olan yeni araçlar hafta başında kesintisiz olarak kullanılmaya başlanacak.



“Daha Etkin ve Verimli Hizmetler Ortaya Koyacağız”



Araçların hizmete sunulmasında konuşan Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, “Göreve geldiğimiz 2014 Nisan ayından şimdiye kadar yapmış olduğumuz tüm yatırımlarımızda öncelikli olarak Dikili’nin, Dikili halkının önceliklerini göz önünde bulundurduk. Buna bağlı olarak attığımız her adımı, yaptığımız her yatırımı sağlam temeller üstüne oturttuk. Bugün de burada, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün filosuna çok önemli takviyeler yapmanın sevincini yaşamaktayız. Çünkü yeni araç ve iş makinelerimiz gücümüze güç kattı. Çalışkan personelimiz, güçlü ekipman ve yenilenmiş filomuzla artık Çandarlı’dan Bahçeli Mahallesine kadar uzanan geniş sorumluluk alanımızda daha etkin ve verimli hizmetler ortaya koyacağız ” dedi.