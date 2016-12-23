Dikili'de 135 deve güreşecek

Ege Bölgesi'nin sonucu merakla beklenen ve güreş severlerin büyük bir heyecan beklediği Dikili Deve Güreşi Festivali'ne bu yıl 135 pehlivan deve katılarak, kıran kırana mücadele verecek

Deve güreşlerinin en gözde mekanlarından biri olan ve binlerce güreş severleri coşkuyla bir araya getirip, buluşturan Geleneksel Dikili Deve Güreşleri Festivali'nde bu yıl 135 pehlivan deve mücadele edecek. Dikili Belediyesi’nin katkılarıyla Dikili Deveciler Derneği’nin öncülüğünde 25 Aralık Pazar günü saat 10.00’da Dikili Demirtaş Mahallesi Futbol Sahası'nda yapılacak olan güreşler için son hazırlıklar tamamlandı.



Vatandaşlar Ücretsiz İzleyebilecek



Dikili Deve Güreşi Festivali Tertip Komitesi Sorumlusu Tamer Kurnaz, geçtiğimiz yıl şap salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen Dikili Deve Güreşi Festivali’ni bu yıl ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini belirterek, tüm güreş severleri organizasyonu izlemeye davet etti. Bu yıl gerçekleştirecekleri organizasyonun deve güreşi kategorisinde şuan "sonucu en çok merak edilen etap" olarak adlandırıldığını ifade eden Kurnaz, "Gelenek ve göreneklerimiz ile Yörük kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz Deve Güreşleri Festivali'nin 27.'sine yeniden ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur yaşıyoruz. Bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Dikili Belediye Başkanımız ve Dikili Kaymakamımız başka olmak üzere, Dikili Deveciler Derneği başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve deveci vatandaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Hafta sonu kentimizde çok güzel geçeceğine ve adına yakışır mücadelelere sahne olacağına inandığımız şehitlerimize saygı teması ile gerçekleştireceğimiz festivalimize tüm halkımızı davet ediyoruz' dedi.









