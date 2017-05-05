Dikili'de çevre yolu yapılıyor

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Dikili'nin gelişimine ve değişimine ışık tutacak yeni bir projeye daha önümüzdeki günlerde başlanacağını açıkladı. Dikili tarihinin ilk çevre yolu yoluna kavuşacak

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, kenti güneybatıdan kuzeydoğuya doğru birbirine bağlayacak olan çevre yolu projesine önümüzdeki hafta başlanılacağını belirterek, 'Kent trafiğinin rahatlatılmasına büyük katkı sunacak projemiz ile Dikili bir uçtan diğer uca bağlanacak. Temmuz ayında tamamen bitmesini planladığımız bu asfalt yol ile kamyon, otobüs gibi ağır tonajlı araçların kent merkezinde oluşturduğu olumsuzluklar ortadan kalkacak, aynı zamanda da kent içi ulaşım daha da kolaylaşıp ve Dikili Sanayi Sitesi'nin işlevi daha da artacak' dedi.



İki uç birleşecek



Dikili Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülecek proje çerçevesinde Salimbey Mahallesi Barışkent Birlik Sitesi'nden başlayacak çalışmalar, İsmetpaşa Mahallesi sınırlarından geçerek Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi önünde son bulacak. Kenti güneybatıdan kuzeydoğuya doğru birbirine bağlayacak ve 3 kilometre uzunluktaki bir alanda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında genişliği 15 metre olan gidiş-geliş şeritli ve zemin kalitesinin en üst seviyede yapılacak asfalt yolun, Temmuz ayının ilk haftasında hizmete açılması öngörülüyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Dikili Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Buğra Akın, yeni yapılacak olan yolun 3 kilometre uzunluğunda, çift şerit ve kalite standartlarının en üst seviyede olacağını belirterek, 'Kentimize kazandırılacak bu çevreyolu, hem vatandaşlarımız süre kaybı yaşamadan trafik geçişini sağlayacak hem de ağır tonajlı araçların kent merkezine girişini kontrol altına alarak olumsuzlukların önüne geçecek' dedi.



Yoğunluk azalacak



Kente değer katan yatırımları birer birer gerçekleştirmeye devam ettiklerini dile getiren Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun da, 'Halkımızın ve Dikilimizi ziyarete gelen misafirlerimizin gitmek istediği bölgeye güvenli bir şekilde, kısa zamanda ulaşması için tüm yollarımızın modernizasyonuna çok önem veriyoruz. Yaz sezonunda da nüfusumuz 500 binler bandında seyrediyor. Trafikte sıfır sorun hizmet kararlılığımız ışığında Dikili'yi bir uçtan bir uca bağlayacak ve önemli bir ulaşım arteri olacak Dikili Çevre Yolu Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Kısa zaman içinde başlayıp tamamlamayı planladığımız bu proje ile kentimiz güvenlik açısından, konfor açısından Dikili'ye yakışır çift yönlü ulaşım yoluna kavuşacak. Halkımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken, şimdiden bu yolun kentimize hayırlı olması diliyoruz' dedi.