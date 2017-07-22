Dikili'de dereler temizleniyor

Dikili Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Dikili ilçesinin sınırlarında yer alan derelerde meydana gelen su taşması sorunlarına kalıcı çözümler getirmek için yoğun bir mesai harcamaya devam ediyor

Dikili Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, ilçe sakinleri ile muhtarlardan gelen talepler sonrasında geliştirdiği proje kapsamında, ilçe sınırlarında bulunan Geyikli, Bakla, Kabakum, Sarı Azmak ve Deliktaş Çakal derelerinde temizlik ve ıslah çalışmasının yapılmasına öncülük etmeye devam ediyor.





Derelerde Kapsamlı Çalışma



Dikili Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde dört koldan yürütülen çalışmalar kapsamında Geren Mevki ile Geyikli, Bakla, Kabakum, Sarı Azmak ve Deliktaş Çakal derelerinde dere temizliği ve ıslahı gerçekleştirilerek ilçe sınırlarında meydana gelebilecek olası su taşkınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Dragline ekskavatör aracı ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Geyikli Deresi’nde 4 kilometrelik dere temizliği ve ıslah çalışması yapılırken, Bakla Deresi’nin 3 kilometrelik bölümü ile Deliktaş Çakal Dere’de dere yatağının 2 kilometrelik bölümünde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlçedeki dere ıslah ve temizlik çalışmalarının ikinci etabını ise önümüzdeki günlerde başlanılması planlanan Sarıazmak ve Kabakum derelerinde ortaya konacak çalışmalar oluşturacak.





“İlçemizde İlk Kez Bu Denli Büyük Bir Çalışma Ortaya Konuluyor”



DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından ilçe sınırlarında bulunan dere yataklarında başlatılan temizlik ve ıslah çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Dikili Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Tamer Kurnaz, “Yoğun yağışların yaşandığı geçtiğimiz yıl ilçemizde derelerin olduğu bölgelerde su taşkınları ile karşı karşıya kalmıştık. 2017 yılında ve sonrasında böyle üzücü olaylarının yaşanmaması için seferberlik ilan ettik. Biliyorsunuz dereler bizim sorumluluğumuzda değil. Bu nedenle bu sorunun işbirliği dahilinde çözülmesi için bir yandan İZSU ile işbirliği çalışmaları ortaya koyarken diğer taraftan da DSİ ile ilçemizde ilk kez bu denli büyük bir çalışmalara imza atmaktayız” ifadelerini dile getirdi.



DSİ sorumluluğundaki derelerdeki temizlik ve ıslah çalışmaların başladığı ilk günden itibaren DSİ ekiplerine her konuda tam destek ve yardım sağlamaya devam ettiklerine vurgu yapan Kurnaz, “DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırlarımızda yer alan dereler üzerinde kapsamlı ve faydalı bir temizlik çalışması yapmaya devam etmektedir. Bizde Dikili Belediyesi olarak bu sorunun kökünden çözümü için çalışmaların her aşamasında DSİ ekiplerine destek ve katkı sunmaya devam ediyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla artık su baskınlarının yaşanmayacağı kanaatindeyiz. Dikili Belediyesi olarak kentimize sunduğu hizmet işbirliğinden dolayı DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz” dedi.