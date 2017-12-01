Dikili'de ihtiyaç sahiplerine odun dağıtıldı

CHP'li Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un talimatıyla hayata geçirilen "Ocaklar ısınıyor, Dikili'de sevgi büyüyor" projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor. 3,5 yılı aşkın zamandır kesintisiz olarak sürdürülen proje kapsamında belediye ekiplerinin budama çalışmalarından elde ettiği odunlar, kent sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi dezavantajlı ailelerin ocağını ısıtmaya devam ediyor

CHP'li Mustafa Tosun başkanlığında, 'önce insan' ilkesiyle sosyal belediyecilikte örnek çalışmalara imza atan Dikili Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal projelerde de devamlılığı öne çıkarıyor. Sene boyunca ihtiyaç sahibi hemşerilerine giyim ve gıda yardımlarına ara vermeden devam eden Dikili Belediyesi, soğukların kendini iyice hissettirmeye başladığı bu günlerde dezavantajlı ailelere yaptığı odun yardımını da kesintisiz sürdürmeye devam ediyor.





Proje 250 Aileyle Bütünleşti



Dikili Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, yol kenarlarında ve yeşil alanlarda gerçekleştirdiği budamadan elde ettiği odunlar, hızar makinesinde küçük küçük kesilerek, 30 kilogramlık çuvallarda paketlenip ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırıyor. Kışın en sert soğuklarında ihtiyaç sahibi hemşerilerinin evlerinin sıcacık olmasını hedefleyen çalışma kapsamında ilçe merkezi, Çandarlı bölgesi ve kırsal mahalleler dahil olmak üzere kent genelinde ihtiyaç sahibi 250 aileye, toplamda 45 ton odun yardımının yapılması öngörülüyor.





"Çalışmalarımıza Ara Vermeden Devam Edeceğiz"



Çalışmalar hakkında bilgiler veren Dikili Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Vekili Adnan Özdemir, Dikili Belediye Başkan Mustafa Tosun’un talimatı ile 3,5 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak sürdürdükleri "Ocaklar ısınıyor, Dikili'de sevgi büyüyor" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi hemşerilerinin yüzlerinin gülmesine tanık olmaktan dolayı büyük gurur yaşadıklarını kaydetti. Özdemir, "Son üç yıldır olduğu gibi bu yılda havaların soğuması ve kış mevsiminin kendisini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte yoğun bir çalışma temposuna girdik. Ekiplerimiz bir yandan park ve yeşil alanları kış şartlarına dayanıklı hale getirirken diğer taraftan da yeşil dokunun güçlenmesi için mevsimsel budama çalışmaları yapıyor. Mustafa Başkanımızın verdiği talimatla, oluşturduğumuz bir ekibimiz hem budamadan elde edilen bu odunları hem de kuruyan, ömrünü tamamlayan, tehlike arz eden ağaçların kesiminden elde odunları, yakılacak boyutlarda kesip, paketleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine ulaştırıyor. Paylaşarak ocakları ısıtan bu çalışmalarımıza ara vermeden nisan ayına kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.