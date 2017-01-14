Dikili'de kar sonrası temizliği

Dikili'de temizlik çalışmaları devam ediyor

Dikili Belediyesi temizlik ekipleri, yoğun kar ve yağmur yağışlı geçen günlerin ardından gelen güneşli günlerle birlikte ilçe genelinde temizlik çalışması başlattı. Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin temizlik çalışmalarına ek olarak eriyen karlar ile yağmur sularının cadde, sokak ve kaldırım kenarlarına taşıdığı toprak ve kum gibi atıkları temizleyerek, kenti daha yaşanılabilir hale getiriyor. Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 3 traktör, 1 kepçe, 1 kamyon ve 13 kişilik bir ekiple yürüttüğü çalışmalar kapsamında mazgallarda oluşabilecek tıkanmanın önüne geçmek için cadde ve sokak araları ile kaldırım kenarları toprak ve kum atıklarından temizlenip, tazyikli su sıkılarak yıkandı. Dikili kent merkezinden Çandarlı, Bademli, Denizköy bölgelerine ulaşım sağlayan yol ile hastane yolunun kesişme noktası olan Gazipaşa Mahallesi Yakamoz mevkisinde belediye ekiplerinin ilk etabını iş makinesi, ikinci etabını ise kürek, tel fırçaları kullanarak yürüttüğü çalışmalarda kaldırım kenarları ile yolda biriken toprak ve kumlar toplanırken, mazgal ağızlarında bakım çalışması yapıldı. Kentin en önemli noktalarından biri olan ve her gün binlerce vatandaşın kullandığı Yakamoz Mevkisi yürütülen çalışmaların son aşamasında, alan tazyikli su yardımıyla yıkanarak tertemiz hale getirildi. Bölgede gerçekleştirilen ve 11 traktör kum ve toprak atığının toplandığı temizlik çalışmasını memnuniyetle karşılayan esnaf ve vatandaşlar ise ortaya konulan hizmet için Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'a ve belediye personeline teşekkür etti.